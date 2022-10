Việt Nam kêu gọi tránh gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi các bên kiên trì đối thoại, tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, khi tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc.

Hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại trụ sở Bộ Ngoại giao sáng 18/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn quan tâm tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây, mong các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, kiên trì đối thoại, tính đến mối quan tâm, lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào tiến trình thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa với lý do đáp trả tập trận chung giữa Washington, Seoul và Tokyo. Mỹ và một số nước đồng minh lên án, coi đây là hành động khiêu khích và gây bất ổn. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố thử tên lửa là hoạt động có kế hoạch và biện pháp phòng thủ hợp pháp "trước mối đe dọa quân sự từ Washington".

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 18/10. Ảnh: BNG.

Trong cuộc tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hàn Quốc ủng hộ duy trì trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD năm 2030. Ngoại trưởng Park mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 78 tỷ USD, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 9.300 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 80 tỷ USD.

Huyền Lê