Triều Tiên khẳng định thử tên lửa để tự vệ trước Mỹ

Giới chức Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa là hoạt động có kế hoạch và biện pháp phòng thủ hợp pháp trước mối đe dọa quân sự từ Mỹ.

"Hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên là bước tự vệ thường xuyên và có kế hoạch nhằm bảo vệ an ninh của đất nước, cũng như hòa bình khu vực khỏi các mối đe dọa quân sự trực tiếp của Mỹ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua", phát ngôn viên Cục Hàng không Quốc gia (NAA) Triều Tiên cho biết ngày 8/10.

NAA ra tuyên bố sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ngày 7/10 lên án các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên tại hội nghị thường niên ở Montreal, Canada. ICAO cho rằng Triều Tiên thử tên lửa là mối đe dọa với hàng không dân dụng trong khu vực.

Tên lửa mang đầu đạn siêu vượt âm trong ảnh được Triều Tiên công bố ngày 5/1. Ảnh: KCNA.

"Hoạt động thử tên lửa được triển khai với sự cân nhắc kỹ lưỡng trước về an toàn của máy bay dân dụng trong các chuyến bay quốc tế, do đó không gây ra bất cứ mối đe dọa và tổn hại nào đến an toàn của hàng không dân dụng cũng như các nước láng giềng và khu vực", phát ngôn viên NAA khẳng định.

Triều Tiên coi nghị quyết của ICAO là "hành vi khiêu khích chính trị của Mỹ và các lực lượng chư hầu nhằm xâm phạm chủ quyền" của họ. Triều Tiên nhận định quy tắc thông báo trước về các vụ thử tên lửa mà họ được yêu cầu tuân thủ "không tính đến thực tế là bán đảo Triều Tiên về mặt kỹ thuật đang trong tình trạng chiến tranh".

Trong chưa đầy 2 tuần qua, Triều Tiên 6 lần phóng tên lửa, trong đó có một quả bay qua lãnh thổ Nhật Bản, song chưa công bố thông tin chi tiết. Các vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập chung trong những ngày qua tại khu vực.

Mỹ và nhiều nước đồng minh lên án loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đây là hành động khiêu khích và gây bất ổn. Triều Tiên tuyên bố các vụ phóng tên lửa là biện pháp đáp trả những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Nguyễn Tiến (Theo KNCA, Reuters)