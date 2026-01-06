Việt Nam – Jordan: Chờ tiếng vang ở U23 châu Á

Arab SaudiNhà vô địch SEA Games 33 bước ra sân chơi châu lục hôm nay bằng sự tự tin và quyết tâm chứng minh bản thân dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

* Việt Nam - Jordan: 18h30 thứ Ba 6/1, trên VnExpress.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh sau hơn nửa tháng Việt Nam giành HC vàng SEA Games trên đất Thái Lan. Dưới thời HLV Kim, Việt Nam toàn thắng 11 trận cấp độ U23 ở các giải chính thức. Trước SEA Games, ông và các học trò còn vượt qua vòng loại U23 châu Á cùng danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025.

Trước thành công liên tiếp, HLV Kim lo ngại các cầu thủ sẽ tự mãn. Vì vậy, vài ngày sau cuộc ngược dòng thắng Thái Lan 3-2, nhà cầm quân Hàn Quốc đã cố gắng đưa các cầu thủ trở lại trạng thái sẵn sàng và tập trung cho nhiệm vụ mới. "Tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng", ông nói ở họp báo trước trận vào hôm qua.

HLV Kim Sang-sik (áo đen giữa) cùng Việt Nam mừng HC vàng SEA Games 33 sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết trên sân Rajamangala ở Bangkok, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

HLV Kim kỳ vọng các cầu thủ thay thế tự mãn bằng tự tin và hưng phấn. Trong hơn một năm qua, các thành viên đã sinh hoạt cùng nhau nhiều hơn với gia đình, trong đó có ba giải giao hữu tại Trung Quốc, hai chuyến tập huấn Qatar cùng ba giải đấu chính thức. Quá trình này đã tôi luyện về mặt tổ chức, thể lực, kỹ năng và tự tin. Nhiều cầu thủ của tập thể này đang bước vào giải đấu cuối trước khi quá tuổi và không muốn phải nuối tiếc.

Biến số lớn nhất đến lúc này của đội tuyển nằm ở nhân sự. Thủ môn Nguyễn Tân và trung vệ Đặng Tuấn Phong chấn thương phải rời đội, thay bằng Phạm Đình Hải và Lê Văn Hà. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng lỡ hẹn vì tái phát chấn thương cổ chân, từ đó cơ hội lại mở ra cho đàn em Nguyễn Lê Phát. Trong khi đó, "gà son" Nguyễn Thanh Nhàn không kịp hồi phục cho trận ra quân.

HLV Kim cho rằng Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng A, sau Kyrgyzstan, Jordan và chủ nhà Arab Saudi, nhưng không thể cản trở tham vọng vào tứ kết. Lịch sử ghi nhận Việt Nam chưa thua ở trận ra quân ba kỳ U23 châu Á gần nhất, đội lần lượt hòa UAE 0-0 (2020), Thái Lan 2-2 (2022) và thắng Kuwait 3-1 (2024). Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng ba trong bốn kỳ gần nhất.

Trong khi đó, Jordan cũng chưa thắng trong bốn trận gần nhất tại vòng chung kết. Hai năm trước, họ hòa một, thua hai và sớm dừng bước tại vòng bảng. Tuy nhiên, Việt Nam từng thua đối thủ này 1-3 tại vòng bảng 2016, rồi hòa 0-0 năm 2020, và không thể xem nhẹ nền bóng đá tiến bộ bậc nhất châu Á ba năm qua.

Jordan thăng tiến vượt bậc như vào chung kết Asian Cup 2023, lần đầu giành suất dự VCK World Cup 2026, hay chung kết FIFA Arab Cup. Trong khi đó, Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng Asian Cup 2023, và không thể vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Tiền đạo Jordan Odeh Al Fakhoury (phải) tập luyện tại Arab Saudi chiều 5/1, một ngày trước trận gặp Việt Nam tại bảng A U23 châu Á 2026. Ảnh: JFA

Jordan có nhiều điều kiện để phát triển bóng đá, như việc cọ xát thường xuyên với các đội mạnh Tây Á. Họ cũng có thể chất và tài chính phù hợp để phát triển môn thể thao này. HLV Omar Najhi miêu tả đây là "kỷ nguyên tích cực" của bóng đá Jordan, đặc biệt về mặt tinh thần.

Một số cầu thủ Jordan đang dự U23 châu Á đã được trao cơ hội ở ĐTQG, như hậu vệ Ali Hajabi (sinh năm 2004) hay tiền đạo Odeh Al Fakhoury (2005). Tuy nhiên, HLV Omar Najhi cũng tiếc nuối khi vắng mặt ba cầu thủ quan trọng, gồm tiền đạo Ibrahim Sabra đang chơi cho Goztepe tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Azaizeh (Kazma, Kuwait) và tiền vệ Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya, Iraq). Họ không được CLB chủ quản cho về hội quân do giải đấu nằm ngoài FIFA days.

Mục tiêu của Jordan là chung kết, nhưng trước mắt họ cần giải mã Việt Nam. HLV Najhi thừa nhận biết nhiều về Việt Nam sau khi các xem trận đấu ở SEA Games. Ông khen ngợi Việt Nam đá nhanh và hiện đại, còn HLV Kim Sang-sik "đã tạo ra một tập thể nguy hiểm với mọi đối thủ". Đồng thời, ông chỉ ba cái tên nguy hiểm, là Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phi Hoàng và Khuất Văn Khang.

Trận ra quân ở bất cứ giải nào đều khó khăn, nhưng cũng chỉ ra các vấn đề để sửa chữa. HLV Najhi tin rằng Jordan đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực, chiến thuật và đặc biệt là tinh thần. "Tôi hy vọng đội khởi đầu bằng chiến thắng, từ đấy có thêm sự tự do để chơi các trận tiếp theo tốt hơn", HLV của Jordan cho hay.

Hiếu Lương