HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam quyết vào tứ kết dù bị đánh giá yếu nhất bảng'

HLV Kim Sang-sik cho biết ông rất hạnh phúc khi cùng Việt Nam có mặt tại Arab Saudi. U23 châu Á 2026 là mục tiêu tiếp theo mà toàn đội phải nỗ lực giành kết quả tốt sau khi giành HC vàng SEA Games 33 vào tháng 12/2025. Đội còn một ngày chuẩn bị trước khi đá trận ra quân bảng A với Jordan vào ngày mai, sau đó là Kyrgyzstan (9/1) và Arab Saudi (12/1).

"Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng A, nhưng sẽ quyết tâm để vào tứ kết", HLV Kim Sang-sik nói. "Chúng tôi phải quyết tâm, chơi tập trung và thể hiện tinh thần mạnh mẽ trước ba đối thủ rất chất lượng"

HLV Kim Sang-sik của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

VCK U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia làm 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không phải vòng loại Olympic 2028.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân U23 châu Á 2018. Trong khi đó, Arab Saudi vô địch kỳ giải 2022, còn Jordan đứng thứ ba năm 2013. Riêng Kyrgyzstan có lần đầu dự giải.

Nhắc lại giải đấu ở Trung Quốc cách đây 8 năm, HLV Kim Sang-sik tiếc nuối vì Việt Nam không thể vô địch. Hiện tại, thế thời đã thay đổi và Việt Nam cũng đã trình làng một lứa cầu thủ mới, nhưng sẵn sàng đối mặt với những trận đấu khó khăn và khốc liệt.

HLV Kim cho biết: "Các cầu thủ đã có sự chuẩn bị tốt ở SEA Games 33 tại Thái Lan về mặt tổ chức, thể chất, kỹ năng và cả sự tự tin nhờ tấm HC vàng. Tôi nghĩ các cầu thủ cần dựa vào những điểm này để chuẩn bị một cách kỹ càng nhất cho ngày ra quân".

Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, lứa U23, với bộ khung ổn định, đã được ăn tập cùng nhau từ cuối năm 2024. Đội được tham dự ba giải giao hữu tại Trung Quốc, tập huấn hai lần ở Qatar, rồi thực chiến với vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik cho rằng mỗi thành viên trong tập thể ở bên nhau giai đoạn vừa qua còn nhiều hơn bên gia đình. Tâm lý buồn chán là điều khó tránh khỏi, nhưng nó cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên tinh thần tập thể. Cá nhân HLV Kim cũng viết nên trang sử mới khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành được ba danh hiệu lớn nhất Đông Nam Á.

"Đây là điều đáng mừng, nhưng cũng có thể khiến cầu thủ tự mãn. Vì vậy, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng", HLV Kim Sang-sik cho hay. "Các đối thủ sắp tới đều mạnh hơn và môi trường cũng cạnh tranh hơn các giải đã qua, nhưng đội vẫn tự tin và giữ vững niềm tin về những kết quả tốt".

Hiếu Lương