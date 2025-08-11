Việt Nam - Hàn Quốc cam kết tăng hợp tác năng lượng tái tạo

Việt Nam - Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác, gồm trao đổi chính sách, cam kết tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 11/8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đã ký Bản ghi nhớ về tăng hợp tác năng lượng tái tạo.

Lễ ký trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời hiện thực hóa cam kết chung về chuyển dịch năng lượng, hợp tác phát triển năng lượng mới. Theo Bộ Công Thương, đây là cơ sở để hai bên tạo thuận lợi, tăng hợp tác trong lĩnh vực này; thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc tăng hợp tác quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu.

Bản ghi nhớ gồm các nội dung về trao đổi chính sách, quy định và số liệu; cam kết tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Cùng với đó, hai bên sẽ tìm kiếm, hỗ trợ các dự án mới giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy về nghiên cứu năng lượng tái tạo giữa các viện nghiên cứu.

"Việc ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, nâng năng lực cạnh tranh cho ngành năng lượng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc", Bộ Công Thương cho biết.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tại lễ ký kết, ngày 11/8. Ảnh: MOIT

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư lớn nhất và thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Việt Nam - Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng vào năm 2030.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng nhất trí dành mọi nguồn lực thực hiện Kế hoạch hành động mục tiêu kim ngạch thương mại song phương ký vào tháng 4. Theo đó, Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phối hợp, hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên, gồm thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Riêng với lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhìn nhận doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này. Do đó, ông đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục hợp tác đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới như hydrogen, điện hạt nhân.

Liên quan đến điện hạt nhân, Bộ trưởng Kim Jung Kwan khẳng định Hàn Quốc có đầy đủ kinh nghiệm và điều kiện để hợp tác với Việt Nam về công nghệ, vốn và đào tạo nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để phát triển thành công chương trình điện hạt nhân.

7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 50 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 16,3 tỷ USD (tăng 11,8%), và nhập khẩu từ nước này 33,7 tỷ USD (tăng 5,3%).

Phương Dung