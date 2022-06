Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Đại hội đồng LHQ bầu Việt Nam làm Phó chủ tịch khóa 77, đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương với nhiệm kỳ một năm.

Cuộc họp bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch khóa 77 được Đại hội đồng LHQ tổ chức ngày 7/6, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết.

Đại hội đồng đã bầu Đại sứ Hungary Csaba Korosi làm tân chủ tịch, cũng như đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những phó chủ tịch đại hội đồng, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong vòng một năm, kể từ ngày 13/9.

Đại hội đồng LHQ họp tại trụ sở ở New York, Mỹ hôm 7/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đại hội đồng là một trong 6 cơ quan chính của LHQ và là cơ quan duy nhất có đại diện của tất cả thành viên. Đại hội đồng có thẩm quyền rộng trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra kiến nghị về các vấn đề thuộc phạm vi Hiến chương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của LHQ, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài Việt Nam, các nước khác đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch là Benin, Burundi, Kenya, Mauritania, Niger, Zimbabwe (khu vực châu Phi), Malaysia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan (khu vực châu Á - Thái Bình Dương), Chile, El Salvador, Jamaica (Mỹ Latinh), Estonia (Đông Âu), Israel, Australia (Tây Âu và các nước khác).

Việt Nam trước đó cũng đã đảm nhiệm nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ năm 2020-2021. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam đã thực hiện nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an rất thành công với nhiều dấu ấn quan trọng, truyền tải thông điệp đổi mới của đất nước cũng như đóng góp thiết thực vào các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Huyền Lê