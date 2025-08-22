Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về phát triển bền vững

Việt Nam đứng sau Thái Lan về chỉ số phát triển bền vững (SDGs) tại Đông Nam Á năm 2025, với điểm số tăng 27% trong một thập kỷ.

Thông tin được Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu tại diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) ngày 22/8. Xếp hạng này do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDSN) thực hiện trên 17 mục tiêu ở 193 quốc gia.

Theo đó, chỉ số phát triển bền vững 2025 của Việt Nam đạt 73,4 điểm (trên thang điểm 100). Chỉ số này tăng 27,4% so với năm 2015, đưa Việt Nam xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan.

Các lĩnh vực ghi nhận sự cải thiện lớn gồm xóa đói, giảm nghèo, năng lượng sạch và khả năng chi trả. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu còn ở mức thách thức, gồm tài nguyên và môi trường biển (48,24 điểm), tài nguyên và môi trường đất (49,26), công nghiệp - đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng (57,5).

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam là điểm sáng về phát triển bền vững trong khu vực, khi mục tiêu SDG 2030 của toàn cầu nguy cơ không đảm bảo tiến độ. Tính trên bình diện toàn cầu, 48% chỉ tiêu chưa đạt, 17% không có tiến triển, và 18% chỉ tiêu giảm thấp hơn năm cơ sở 2015.

Để Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững năm 2030, phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc kêu gọi doanh nghiệp không thể chậm trễ hơn trong ứng dụng đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ lõi theo hướng xanh, bền vững. Việc chuyển đổi này sẽ giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu với tiêu chuẩn xanh ngày càng nghiêm ngặt.

Quá trình phát triển bền vững này cần đi kèm với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và quản trị hiệu quả, từ đó tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, đối tác, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Song song đó, các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển dịch năng lượng công bằng cần được thúc đẩy, góp phần hiện thực hóa cam kết khí hậu của Việt Nam.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói Việt Nam đứng trước cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức, nhân lực chất lượng cao, đưa đất nước phát triển theo hướng xanh và thu nhập cao vào 2045.

Việt Nam nằm trong nhóm 90% quốc gia toàn cầu cam kết Net Zero trong vài chục năm tới. Tại nhiều nước, cam kết này đã được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi, ví dụ gắn thương mại và đầu tư với các tiêu chí giảm thải carbon, lao động và môi trường.

Chủ tịch VCCI dẫn ước tính của Liên Hợp Quốc, cho rằng nếu tiếp tục phát triển với mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều tài nguyên như hiện nay, nhân loại phải cần tới ba Trái Đất vào năm 2050 mới đáp ứng được nhu cầu sinh sống.

Thủy Trương