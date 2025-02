Việt Nam đem xe mới sang Thái Lan cho cua-rơ thi giải châu Á

Liên đoàn xe đạp Việt Nam chuyển 5 xe đua đường trường sang Thái Lan để các VĐV tranh tài giải vô địch châu Á 2025, sau vụ toàn bộ xe đội mang đi ban đầu bị thiêu cháy.

Sáng nay 10/2, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam phối hợp với các đơn vị mang năm xe đạp chuyên dụng sang Thái Lan. Đoàn do bà Lê Thị Sen, Uỷ viên thường vụ Liên đoàn làm trưởng đoàn, cùng một số săn sóc viên trong đó có cựu cua-rơ Đinh Quốc Việt.

Đoàn Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị mang xe sang Thái Lan, sáng 10/2. Ảnh: Việt Đinh

Trong 5 chiếc xe, CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang gửi bốn xe đua chuyên dụng đường trường để Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân thi đấu, hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HC vàng đường trường nữ. Đây là nội dung mà Nguyễn Thị Thật từng giành HC vàng năm 2018, 2022, 2023 và HC bạc 2024.

"Từ trước đến nay, các VĐV lên tập trung và thi đấu cho đội tuyển đều sử dụng xe của CLB. Do đó, trong vụ cháy vừa qua, đội An Giang chúng tôi tổn thất rất lớn, với 9 xe chuyên dụng, 2 chiếc xe cho VĐV trẻ và một xe cho cua-rơ Nguyễn Văn Dương của Hà Nội mượn. Thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng", HLV Lê Thành Liêm của An Giang nói với VnExpress. "Chúng tôi không biết có được đền bù hay không. Nhưng trước mắt, vì mục tiêu chung cho màu áo Việt Nam, lãnh đạo đội hỗ trợ đem sang bốn xe tốt nhất để giúp các cháu thi đấu, mong đạt thành tích cao".

Đội TP HCM cũng mua một xe mới 200 triệu đồng gửi sang cho tay đua Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu. Đơn vị này cũng thiệt hại lớn, mất bốn xe trong vụ cháy xe tải chở toàn bộ trang thiết bị thi đấu của tuyển Việt Nam ngày 5/2. Tuấn Vũ thi hai nội dung tính giờ và đường trường, nên anh bị cháy xe cá nhân tính giờ trị giá 400 triệu và xe đường trường trị giá 200 triệu.

Chiếc xe trị giá 200 triệu đồng được vận chuyển sang Thái Lan cho tay đua Nguyễn Tuấn Vũ thi đấu. Ảnh: Việt Đinh

Trong những ngày qua, các cua-rơ Việt Nam được chủ nhà Thái Lan cho mượn xe để tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng chuyên môn tốt nhất, đoàn Việt Nam cố gắng cho các cua-rơ chủ chốt dùng xe riêng. "Chúng tôi rất biết ơn các đơn vị liên quan đã quan tâm và hỗ trợ. Do xe mới, thời gian làm quen ngắn nên không thể đòi hỏi thành tích như ban đầu. Dù vậy, ban huấn luyện luôn động viên các em thi đấu hết mình, vượt nghịch cảnh để vào cuộc với tinh thần tốt nhất", HLV Mai Công Hiếu chia sẻ.

Ngày 8/2, dù thi đấu với chiếc xe, mũ, giày đi mượn nhưng tay đua Hoàng Hải Nam vẫn giành HC vàng nội dung cá nhân tính giờ trên 60 tuổi. Còn Phạm Lê Xuân Lộc xếp thứ 19 trên 21 cua-rơ ở nội dung cá nhân tính giờ lứa tuổi U23. Đội nam nữ hệ trẻ đứng thứ năm trong sáu đội tranh tài ở nội dung tiếp sức. Cua-rơ Hồ Thị Yến Linh xếp thứ 7 trong 10 VĐV thi nội dung 10,7km cá nhân tính giờ trẻ.

Hôm nay, cua-rơ người Hà Nội Phùng Quốc Hà sẽ thi đấu nội dung 21,4km cá nhân tính giờ trẻ. Hai VĐV Nguyễn Thị Thu Mai và Lâm Thị Thùy Dương thì được ban huấn luyện rút khỏi nội dung cá nhân tính giờ U23 & Elite, để tập trung chuẩn bị thể lực cho nội dung đường trường ngày 15/2.

Giải vô địch xe đạp châu Á 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 16/2, quy tụ gần 500 cua-rơ xuất sắc châu lục, bao gồm cả các đội tuyển quốc gia chuyên nghiệp, U23 và trẻ U18 cùng các vận động viên lớn tuổi thi đấu ở nội dung Master. Giải đấu nằm trong hệ thống UCI, giúp các cua-rơ tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 33.

Thành phần của Việt Nam gồm lãnh đội Nguyễn Ngọc Vũ, hai HLV Mai Công Hiếu và Huỳnh Văn Chánh, các cua-rơ đội nữ có Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Lâm Thị Thùy Dương, đội nam gồm Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Tuấn Vũ. Ngoài ra còn 10 tay đua trẻ như Ngọc Thảo, Bé Hồng, Xuân Lộc, Quốc Hà, Đan Bình, Anh Hào, Thị My, Yến Linh, Văn Pháp và Ngọc Linh.

Đoàn Việt Nam đến Thái Lan ngày 5/2 nhưng do xe tải chở xe và dụng cụ thi đấu bị cháy, thiêu rụi toàn bộ 29 xe đạp và các thiết bị thi đấu. Đội Việt Nam vì thế được đơn vị chủ nhà tạo điều kiện cho mượn xe, mũ, giày... để tranh tài.

Đức Đồng