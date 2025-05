Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm 'bảo đảm ổn định trong thế giới cạnh tranh'

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, nhấn mạnh bảo đảm ổn định trong thế giới cạnh tranh là điều kiện tiên quyết để xây dựng hòa bình.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 ở Singapore hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh hòa bình, ổn định là khát vọng cháy bỏng ở nhiều nơi trên thế giới, trong có những khu vực đã và đang xảy ra xung đột.

Ông khẳng định "bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh" là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu để xây dựng thế giới hòa bình, đồng thời đề xuất dành sự quan tâm tới một số vấn đề chủ yếu.

Trước hết là tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế, tuân thủ các cam kết, tôn trọng sự bình đẳng, quyền độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia và dân tộc, bất kể nước lớn hay nước nhỏ, xem đó là nền tảng trong ứng xử, giải quyết tranh chấp bất đồng quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 31/5. Ảnh: QĐND

Hiến chương LHQ quy định các nguyên tắc cơ bản là giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định đây cũng là các nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng "bốn không" của Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam nhất quán và kiên trì giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mong muốn sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.

Bộ trưởng cho rằng các nước cần có thiện chí trong quan hệ hợp tác, vì nếu không sẽ rất dễ nảy sinh nghi kỵ và hiểu lầm, khiến vấn đề đơn giản trở nên phức tạp. Có thiện chí có thể "biến đại sự thành trung sự, trung sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự", vấn đề phức tạp cũng có thể đối thoại cởi mở, thương lượng thỏa đáng, giải quyết đơn giản.

Ông kêu gọi các bên tăng cường chia sẻ quan điểm, đối thoại giải quyết vấn đề mang tính xây dựng, cạnh tranh lành mạnh, thiết lập và triển khai những cơ chế hợp tác hiệu quả thiết thực, cả song phương và đa phương. Cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác trong giải quyết thách thức an ninh phi truyền thống, điều sẽ tác động tích cực đến nỗ lực hợp tác giải quyết thách thức an ninh truyền thống.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn có thiện chí, mong muốn và tham gia tích cực, có trách nhiệm với các sáng kiến, cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả với Bộ Quốc phòng và quân đội các nước để thúc đẩy hợp tác, đối thoại.

Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp ngày càng hiệu quả vào cục diện chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

"Là một dân tộc đã trải qua muôn vàn đau thương và tổn thất vì chiến tranh, hơn ai hết, chúng tôi thấu hiểu giá trị của việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tha thiết mong muốn cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối thoại Shangri-La, do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức, là diễn đàn thường niên quy tụ các bộ trưởng và quan chức quốc phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thảo luận về thách thức và an ninh trong khu vực. Sự kiện năm nay có sự tham dự của 47 quốc gia, trong đó có 40 phái đoàn cấp bộ trưởng.

Phạm Giang (Theo QĐND)