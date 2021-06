Việt Nam đề nghị sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Thượng tướng Phan Văn Giang đề cập vấn đề an ninh biển và Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8, sáng 16/6.

Lần đầu tiên tham dự ADMM+ với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ với đánh giá của các đồng nghiệp về tình hình an ninh khu vực. "Chúng ta đều có chung nhận định, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chính, song vẫn còn đó những nguy cơ hiện hữu từ các mối đe dọa an ninh cả truyền thống và phi truyền thống", ông nói.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói đến an ninh biển, "chúng ta không thể không nhắc tới Biển Đông vì vị trí quan trọng của nó trong chuỗi cung ứng toàn cầu". Do vậy, các bên liên quan phải cùng nhau thúc đẩy những gì đã thống nhất, đưa ra những giải pháp phù hợp để đảm bảo lợi ích hợp pháp của tất cả các bên. Vấn đề nào liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, vấn đề nào liên quan đến nhiều nước thì giải quyết đa phương.

"Việt Nam cho rằng tất cả các bên liên quan cần phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, đồng thời cần phải sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất", Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Ông nhấn mạnh các lực lượng hoạt động trên biển của các quốc gia phải hết sức kiềm chế, không có những hành động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp dưới mọi hình thức. Việc tiếp tục thực hiện đầy đủ và toàn bộ Tuyên bố của các bên về ứng xử tại Biển Đông (DOC) cũng như Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 là việc làm cần hơn bao giờ hết vào lúc này. "Và chúng ta cũng cần phải đối xử nhân đạo với ngư dân trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào trên biển", lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nói.

Ông cũng chia sẻ với các đồng nghiệp "làm được điều này, sẽ khẳng định rằng chúng ta là những nhà lãnh đạo quốc phòng vì hòa bình".

18 vị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác, đối thoại gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ) tại ADMM+ sáng 16/6. Ảnh: Hiếu Duy

Sau gần 4 giờ làm việc sáng nay, ADMM+ đã ra tuyên bố chung của 18 Bộ trưởng Quốc phòng. Trong đó, để ứng phó với các thách thức an ninh biển cũng như xử lý các vấn đề trên biển trong khu vực, các nước ADMM+ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.

18 Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ngoài ra, tuyên bố chung ghi nhận các thách thức an ninh chưa có tiền lệ mà khu vực và thế giới phải đối mặt, cũng như những hệ quả của các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên. Đó là an ninh mạng xuyên biên giới; các mối đe dọa về hóa học, sinh học và phóng xạ, khủng bố; tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, bao gồm đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai.

Ý tưởng về một cơ chế hợp tác giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác đã xuất hiện từ năm 2006. Năm 2010, ý tưởng ấy lần đầu tiên được hiện thực hóa tại Hà Nội với tên gọi: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+). Từ việc được tổ chức 3 năm một lần, đến nay ADMM+ diễn ra thường niên và đã trải qua 8 Hội nghị. ADMM+ lần thứ 2 được tổ chức tại Brunei, lần thứ 3 tại Malaysia, lần thứ 4 tại Philippines, lần thứ 5 tại Singapore, lần thứ 6 tại Thái Lan, lần thứ 7 tại Việt Nam và lần thứ 8 tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19.

Hoàng Thùy