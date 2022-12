Việt Nam đề nghị Pháp hỗ trợ cải tạo cầu Long Biên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam muốn cải tạo cầu Long Biên trở thành cầu đi bộ, không gian văn hóa, và đề nghị Pháp hợp tác, hỗ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm nay chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Pháp tại Nhà Quốc hội. Ông Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam ngày 8-9/12.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam muốn cải tạo cầu Long Biên trở thành cầu đi bộ, không gian văn hóa và đề nghị Pháp hợp tác, hỗ trợ khôi phục, chỉnh trang cầu.

Chủ tịch Thượng viện Pháp chia sẻ ông vừa đi thăm cầu Long Biên sáng cùng ngày và cho biết ý chí chính trị về việc hai bên hợp tác trùng tu cầu Long Biên đã có từ lâu. Ông hy vọng hai bên sớm triển khai những phần việc cụ thể để tiến hành việc trùng tu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher tại Nhà Quốc hội ngày 8/12. Ảnh: Đại sứ quán Pháp.

Về kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Pháp chưa tương xứng với tiềm năng mối quan hệ hai nước. Hai bên chưa khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA), cần thúc đẩy các hoạt động xuất, nhập khẩu song phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thượng viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ châu Âu, trong đó có Pháp.

Tại hội đàm, hai chủ tịch khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chuyến thăm của ông Larcher diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), 10 năm Ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013-2023).

Huyền Lê (Theo TTXVN)