Việt Nam đề nghị Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ung thư

Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ, hợp tác sản xuất vaccine ung thư và các loại thuốc điều trị bệnh hiếm, trong bối cảnh luật pháp trong nước đã cởi mở hơn cho dược phẩm từ Liên minh Á-Âu.

Đề nghị được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đưa ra trong buổi hội đàm với người đồng cấp Nga Mikhail Murashko tại Hà Nội, ngày 12/9. Bà Lan đánh giá cao thành tựu của các nhà khoa học Nga khi công bố vaccine chống ung thư mới hồi đầu tháng, xem đây là bước ngoặt mở ra hy vọng cho nhân loại.

"Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ thuốc mới, đặc biệt là vaccine và thuốc điều trị ung thư", Bộ trưởng nói, đồng thời đề xuất nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu, thuốc sinh học và nội địa hóa sản xuất dược phẩm Nga tại Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho hợp tác, Bộ trưởng Lan cho biết Luật Dược sửa đổi 2024 đã công nhận tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" của Liên minh Á-Âu, giúp dược phẩm Nga dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam. Ngoài ra, một thông tư mới về đăng ký lưu hành thuốc cũng đã được ban hành, tháo gỡ các vướng mắc trước đây trong việc nhập khẩu vaccine và sinh phẩm từ Nga.

Theo TTXVN, hồi đầu tháng 9, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, "đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng lâm sàng". FMBA cho hay vaccine này đã chứng tỏ được độ an toàn, hiệu quả cao trong việc thu nhỏ khối u và làm chậm sự phát triển của chúng. Một điểm đặc biệt là vaccine sẽ được cá nhân hóa, tùy chỉnh theo RNA của từng bệnh nhân cụ thể. Ban đầu, vaccine sẽ được dùng để điều trị ung thư đại trực tràng. Các phiên bản khác để điều trị ung thư não và ung thư da cũng đang được phát triển.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tại buổi làm việc với đoàn y tế Nga. Ảnh: Trần Minh

Đáp lại, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đánh giá cao những thành tựu của y tế Việt Nam và cho biết sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp dược phẩm để hai bên thúc đẩy hợp tác. Ông giới thiệu Trung tâm Dmitry Rogachyov, một cơ sở điều trị ung thư trẻ em hàng đầu với tỷ lệ thành công đến 92%, và Bệnh viện Ung bướu nhãn khoa Herzen, nơi đang đẩy mạnh nghiên cứu vaccine thế hệ mới. "Với những nền tảng sẵn có, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng xem xét và thúc đẩy hợp tác", ông Murashko khẳng định.

Bên cạnh dược phẩm, Bộ trưởng Lan đề nghị Nga tăng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên y dược Việt Nam, hiện là 30 trên tổng số 1.000 suất mỗi năm. Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn học hỏi mô hình du lịch chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng của Nga. Ông Murashko cũng cho biết Nga cũng muốn nhân rộng mô hình này, tạo điều kiện cho công dân Nga sang Việt Nam điều trị.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế Nga đã đến thăm Bệnh viện Mắt Việt - Nga. Bộ trưởng Murashko cho biết "ấn tượng với việc bệnh viện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về hoàng điểm". Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT hệ thống bệnh viện, cho biết nhờ hợp tác nhãn khoa giữa hai nước, bệnh viện đã thực hiện thành công gần 300.000 ca phẫu thuật, giúp nhiều bệnh nhân tìm lại ánh sáng.