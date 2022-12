Việt Nam đề nghị Hà Lan ủng hộ gỡ thẻ vàng thủy sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan ủng hộ EC sớm gỡ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam khi hội đàm cùng người đồng cấp Mark Rutte.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm nay chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phủ Thủ tướng ở thành phố The Hague. Hai bên sau đó tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đề nghị Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng cảng biển, cảng hàng không và trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình trung tâm Brainport.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Mark Rutte trong cuộc hội đàm hôm nay. Ảnh: Dương Giang.

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam trong chính sách của Hà Lan đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác thương mại và đầu tư, đưa Hà Lan trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất trong các quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Rutte khẳng định Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước, nhấn mạnh các doanh nghiệp Hà Lan ngày càng quan tâm đến Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực phát triển nghề cá bền vững của Việt Nam, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch, giao thông vận tải, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến thăm chính thức Hà Lan từ ngày 11-13/12, theo lời mời của Thủ tướng Rutte.

Ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Hà Lan bắt đầu viện trợ ODA không hoàn lại cho Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nhân đạo, giáo dục đào tạo và y tế. Trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 8,37 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2020.

Tháng 10/2010, hai nước thiết lập đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, sau đó thiết lập đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực vào tháng 6/2014.

Hoàng Thùy