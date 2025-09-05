Việt Nam đặt mục tiêu 70% chất thải công nghiệp được phân loại, tái chế

Chất thải từ công nghệ, thiết bị ngành công nghiệp môi trường phải đáp ứng được 60-70% nhu cầu phân loại, tái chế, theo mục tiêu đặt ra đến năm 2030.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, Việt Nam mục tiêu đến năm 2030, hệ thống chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường được rà soát và hoàn thiện khung pháp lý để hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp tái chế. Đây là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường, hướng tới xây dựng nghị định riêng về phát triển ngành này.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, công nghệ, thiết bị ngành này đáp ứng được 60-70% nhu cầu phân loại, tái chế chất thải rắn trong nước. Với khí và nước thải, tỷ lệ đáp ứng phấn đấu ở mức 60-80%.

Nhà máy tái chế nhựa Duy Tân, năm 2022. Ảnh: Duy Tân

Để hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp tái chế, cơ quan quản lý sẽ đưa ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mua bán quyền sáng chế, phần mềm... cũng được hưởng ưu đãi. Nhà điều hành hướng tới mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành, tiến tới xuất khẩu một số công nghệ, thiết bị, sản phẩm mà Việt Nam có ưu thế.

Phó thủ tướng yêu cầu xây dựng và mở rộng nhu cầu với thiết bị, công nghệ, sản phẩm thông qua đặt hàng, chỉ định thầu doanh nghiệp trong nước nhằm dần hình thành thị trường hàng hóa công nghiệp môi trường. Song song đó, Việt Nam cần hình thành và phát triển một số doanh nghiệp công nghệ môi trường thuộc các tập đoàn như PVN, Vinachem, Vinacomin... để phát huy nguồn lực tài chính và con người, đáp ứng mục tiêu phát triển.

Hợp tác công - tư trong nghiên cứu và sản xuất thiết bị, sản phẩm cũng được khuyến khích, theo hình thức Nhà nước hỗ trợ vốn, hạ tầng và đào tạo nhân lực, còn doanh nghiệp triển khai thực tế, vận hành, thương mại hóa sản phẩm. Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng các trung tâm công nghiệp môi trường quốc gia, tập trung năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để phát triển ngành này, danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm các lĩnh vực công nghệ điện rác, xử lý nước thải, tái chế chất thải, nhựa sinh học, vật liệu xanh... cần được rà soát, bổ sung.

Trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững, công nghiệp môi trường được xác định là một trong những ngành kinh tế trọng điểm, có vai trò then chốt trong nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, cải thiện năng suất và chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng lớn để thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp hồi tháng 7, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển ngành công nghiệp môi trường. Riêng các lĩnh vực tư nhân chưa đủ năng lực, thì khu vực công cần đi trước mở đường như xử lý chất thải nguy hại, phát triển vật liệu thân thiện môi trường, quan trắc môi trường quy mô lớn, công nghệ tái chế rác thải điện gió, điện mặt trời.

