'Việt Nam đã không hy sinh di sản cho phát triển'

Ninh BìnhBà Audray Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, khẳng định Việt Nam đã rất nỗ lực để đảm bảo không hy sinh di sản cho phát triển.

Sáng 6/9, trong bài phát biểu dài 8 phút tại Ninh Bình nhân kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972), bà Audray Azoulay đã lược qua hành trình Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Bà Audray Azoulay đánh giá cao Việt Nam trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các Di sản Thế giới. Ảnh: Phạm Chiểu

Năm 1976, Việt Nam gia nhập UNESCO, năm 1987 tham gia Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tới nay, Việt Nam có 8 di sản thế giới, gồm: Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, thành Nhà Hồ, hoàng thành Thăng Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long và Tràng An. Ngoài ra, Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận.

Hôm qua, khi đi thăm Tràng An, bà Audrey Azoulay nhận xét di sản này đã kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên. Đây chính là lý do vì sao UNESCO chọn Tràng An, cùng với ba di sản khác trên thế giới để thí điểm dự án về du lịch bền vững nhằm tăng cường lợi ích cho cộng đồng ở địa phương, đặc biệt là cho phụ nữ.

"Bảo tồn di sản không phải là chuyện xa xỉ. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Chúng ta phải đặt văn hóa và di sản đúng tầm quan trọng mà chúng đáng có; phải coi các chính sách văn hóa là đòn bẩy mạnh mẽ cho hành động của quốc gia, như ví dụ ở Việt Nam", bà Audray Azoulay nói.

Khu di sản Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Phạm Chiểu

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, quá trình tham gia Công ước, Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến quan trọng về nhận thức trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản thế giới nói riêng, thể hiện qua hệ thống pháp luật về di sản.

Năm 2019, trước dịch Covid-19, các di sản thế giới ở Việt Nam đã đón trên 18,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, với tổng doanh thu từ vé tham quan, dịch vụ đạt 1.800 tỷ đồng. "Đây là minh chứng sống động cho việc phát huy giá trị của di sản, khẳng định sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các di sản thế giới tại Việt Nam", ông Hùng nói.

Tới nay, Việt Nam đã 5 lần đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO và là một trong 21 thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017, đang ứng cử làm thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Việt An