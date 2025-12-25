Việt Nam cử đội U21 đá ASIAD 20

LĐBĐ Việt Nam (VFF) chốt phương án cử đội U21, thay vì U23 + 3 như điều lệ, dự Á vận hội ở Nhật Bản vào năm 2026.

Bóng đá nam ASIAD tương tự Olympic khi sử dụng cầu thủ U23 cùng ba cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, Ban chấp hành VFF quyết định cử đội U21 tham dự, tức cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 về sau.

VFF xem đây là cơ hội va chạm, trước khi nhóm cầu thủ này thi đấu tại SEA Games 34 ở Malaysia vào năm 2027. Đây cũng là cữ dượt quan trọng để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2028, đồng thời là vòng loại Olympic cùng năm ở Mỹ.

Việt Nam (áo trắng) thua Arab Saudi 1-3 ở lượt cuối bảng B bóng đá nam ASIAD 19, trên sân Linping ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 24/9/2023.

VFF đặt mục tiêu lần đầu giành vé đến Thế vận hội, nhưng mục tiêu thực tế trở nên khó khăn hơn. Ở những kỳ Olympic trước, bóng đá nam có 16 đội tham dự và bốn suất thuộc về châu Á. Tuy nhiên, kỳ 2028 giảm còn 12 đội khiến châu Á chỉ còn hai suất, tức phải vào chung kết U23 châu Á.

Bên cạnh đó, ASIAD 20 tổ chức từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 ở Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện trùng với lịch FIFA days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, với bốn trận giao hữu cấp ĐTQG, vốn được xem là cữ dượt quan trọng trước thềm Asian Cup vào tháng 1/2027.

Lần gần nhất Việt Nam sử dụng đội hình "U23+3" dự ASIAD là năm 2018 ở Indonesia. Lứa cầu thủ khi đó vừa trở thành á quân U23 châu Á, kết hợp cùng ba đàn anh là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết, đã giúp Việt Nam lần đầu vào bán kết rồi đứng thứ tư.

Đến ASIAD 19 ở Trung Quốc, bóng đá nam được dùng đội hình "U24+3" do Đại hội phải lùi lịch tổ chức từ năm 2022 sang 2023 vì dịch Covid-19. VFF cũng thay đổi định hướng, khi 16 trong 22 cầu thủ tham dự thuộc lứa U20, năm cầu thủ đúng tuổi và một cầu thủ quá tuổi là thủ môn Đỗ Sỹ Huy – sinh năm 1998.

Độ tuổi dự bóng đá nam ASIAD 20 là một trong nhiều vấn đề được đưa ra trong Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 khóa 9 – nhiệm kỳ 2022-2026, diễn ra vào chiều 25/12. Các vấn đề khác gồm tổng kết năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, công tác chuyên môn các ĐTQG và các giải bóng đá chuyên nghiệp, cùng công tác tài chính và vận động tài trợ.

Hội nghị được tổ chức là tiền đề cho Đại hội thường niên năm 2025, diễn ra vào sáng 26/12 tại trụ sở VFF.

Với cấp đội tuyển, Việt Nam cùng Nhật Bản là hai nước có 7 đội tuyển vượt qua vòng loại châu Á. Bên cạnh đó, các đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik còn đoạt ba danh hiệu là ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và HC vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Ban chấp hành đánh giá 2025 cơ bản là một năm hoàn hảo với các đội tuyển. Sự kiện đáng tiếc là tuyển nữ mất HC vàng SEA Games 33, trong đó có sai sót của trọng tài dẫn đến từ chối bàn thắng hợp lệ. Ngoài ra, đội tuyển nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, nhưng đối thủ đang đối mặt bị xử thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận hồ sơ. Nếu được xử thắng, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có vé đến Arab Saudi.

VFF cũng tiếp tục duy trì phương pháp "tăng cường thực chiến" cho các đội tuyển", thông qua các chuyến tập huấn và thi đấu liên tục với nhiều đội mạnh ở châu Á. Điều này dựa vào quá trình hợp tác với LĐBĐ Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar, UAE, Arab Saudi, cùng các giải đấu như La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức). VFF cũng đang nghiên cứu để phát huy hiệu quả từ biên bản ghi nhớ với LĐBĐ Na Uy và Brazil.

Hiếu Lương