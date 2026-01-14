Việt Nam chưa từng thắng UAE ở cấp U23

Việt Nam hướng tới lần đầu thắng UAE khi hai đội gặp nhau lần thứ chín, ở tứ kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

Việt Nam hòa ba và thua 5 trong 8 trận gặp UAE trên mọi đấu trường ở cấp U23. Trận đầu diễn ra ở vòng bảng Asiad 14 tại Busan, Hàn Quốc, có tỷ số 0-0. Hai trận hòa còn lại là giao hữu 1-1 năm 2019, và 0-0 ở vòng bảng U23 châu Á 2020.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (số 10) đi bóng trong trận Việt Nam thua UAE 0-4 ở giải giao hữu U23 Doha Cup tối 25/3/2023. Ảnh: Đoàn Huynh

Trận thua đầu tiên của Việt Nam trước UAE diễn ra ở vòng 1/8 Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc năm 2014. Khi đó, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng ghi bàn duy nhất cho đội trong thất bại 1-3 dưới trướng HLV Toshiya Miura. Sau đó hai năm, đoàn quân Miura tiếp tục thua UAE 2-3 ở vòng bảng U23 châu Á, dù Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh cùng ghi bàn.

Năm 2018, dưới trướng Park Hang-seo, đội thua UAE 3-4 trong loạt đá luân lưu tranh HC đồng Asiad 18, ở Indonesia. Hai cuộc đối đầu gần nhất cũng là thất bại của Việt Nam, lần lượt tỷ số 0-3 năm 2022 và 0-4 năm 2023, đều từ giao hữu.

Tổng cộng 8 trận này, Việt Nam ghi 6 bàn, thủng lưới 15 lần.

UAE nằm trong nhóm đối thủ Việt Nam đã gặp nhiều hơn một lần nhưng chưa thắng ở cấp U23, bên cạnh Uzbekistan và Triều Tiên. Việt Nam 11 lần so tài với Uzbekistan, nhưng chỉ hòa 3 và thua 8 trận. Đội cũng gặp Triều Tiên 4 lần, với kết quả hòa một và thua ba.

Trước giải này, danh sách trên còn có Arab Saudi và Jordan. Tuy nhiên tại vòng bảng, Việt Nam phá dớp khi thắng Jordan 2-0 và hạ chủ nhà Arab Saudi 1-0. Thầy trò Kim Sang-sik vào tứ kết với vị trí nhất bảng A, sau ba trận toàn thắng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, UAE nhì bảng B với bốn điểm, nhờ thắng Qatar, hòa Syria dù thua Nhật Bản. Trước thềm giải, họ thắng cả hai trận giao hữu trước Thái Lan, cầm hòa Australia. Còn ở vòng loại, UAE thắng Guam và Hong Kong, chỉ thua sát nút Iran 2-3.

Thể hình của UAE tốt hơn Việt Nam, nhưng cũng thuộc nhóm dưới tại giải này. Trung bình, cầu thủ UAE cao 1,793 m, đứng thứ tư từ dưới lên. Còn chiều cao trung bình của Việt Nam là 1,765, xếp áp chót và chỉ hơn Thái Lan. Tuổi trung bình của UAE là 22,13, gần bằng Việt Nam (22,22) và nằm trong nhóm đội lớn tuổi nhất giải.

Đây là lần thứ năm Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á, còn với UAE là lần thứ tư. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là á quân năm 2018, còn UAE chưa từng đi tới bán kết.

Trong trận tứ kết sắp tới, nếu hòa sau hai hiệp chính, hai đội sẽ đá hiệp phụ, rồi đến loạt sút luân lưu.

Xuân Bình