Theo chuyên gia, còn nhiều rào cản nên Việt Nam chưa có dự án tạo tín chỉ carbon từ trồng rừng được thực hiện.

Chia sẻ tại buổi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông báo chí về trung hòa carbon chiều 15/10, ông Hoàng Anh Dũng, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển các dự án carbon trên toàn cầu, cho biết tới nay, Việt Nam hiện vẫn chưa có dự án tín chỉ carbon nào từ trồng rừng được thực hiện.

Ông Dũng cho rằng để làm được tín chỉ carbon từ trồng rừng sẽ có những tiêu chí riêng ở ba nhóm lĩnh vực gồm trồng rừng mới, tái trồng rừng và phục hồi rừng.

Tất cả đều phải đòi hỏi có dữ liệu 10 năm. Như với tái trồng rừng, theo ông, cần xác thực bởi những cơ quan như Google Maps, Google Earth bằng việc mua bản đồ cách đây 10 năm. Với phục hồi rừng, phải chứng minh 10 năm trước là rừng, sau đó phá đi, nay thực hiện trồng rừng mới.

Theo ông Dũng, việc Việt Nam chưa có dự án liên quan tới tín chỉ carbon từ trồng rừng do nhiều yếu tố. Hiện các dự án trong lĩnh vực lâm nghiệp muốn bán tín chỉ carbon cần phải tính toán đến lượng phát thải đóng góp cho quốc gia, và chỉ được bán phần dư thừa.

"Hiện nay mức đóng góp lượng phát thải cho quốc gia chưa được xác định là bao nhiêu, nên việc bán vẫn chưa được nhà nước ủng hộ", ông Dũng nói.

Để bán tín chỉ carbon cho rừng, theo ông Dũng, cần phải tuân thủ phương pháp luận Liên Hợp Quốc phê duyệt. Ví dụ, rừng phải là rừng trồng mới, tức 10 năm trước đó nó không phải là rừng. Khi đăng ký dự án, phải chứng minh quyền sở hữu carbon, quyền này thường được thực hiện bởi chủ đất. Tuy nhiên, nhiều rừng hiện chủ yếu do nhà nước sở hữu và cho thuê.

"Nhà nước phải ủy quyền cho khai thác tín chỉ carbon, nhưng thông thường chỉ chủ yếu là cho thuê để khai thác lâm sản, nên rất khó trong việc xin ủy quyền sở hữu tín chỉ carbon", ông Dũng nói thêm.

Hiện tại, Việt Nam có 13 tổ chức đã ký và công bố cam kết Net Zero, trong số này, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc lĩnh vực dệt may.

Ông Dũng chia sẻ tại buổi tập huấn. Ảnh: Đinh Tùng

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 26, Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Glasgow tại Anh vào năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Một số địa phương đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng các công nghệ kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Điển hình là Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp cho biết phát thải khí nhà kính không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn trực tiếp chi phối năng suất, chất lượng và uy tín của nông sản Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Các đối tác lớn như EU, Nhật Bản, Mỹ đều đặt tiêu chuẩn carbon làm hàng rào kỹ thuật. "Nếu không chủ động kiểm soát, nông nghiệp Việt Nam sẽ mất cơ hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu", PGS.TS Mai Văn Trịnh khẳng định.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để thực hiện cam kết Zet Zero, Việt Nam hiện đối mặt nhiều thách thức, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có những nhận thức đầy đủ hơn.

Hàng lang pháp lý cũng cần phải hoàn thiện. Ông Quang lấy ví dụ những hành lang pháp lý về thị trường carbon, trao đổi quốc tế về kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon hiện vẫn chưa hoàn thiện. Khiến cho các vấn đề về mặt vận hành thị trường carbon, các trao đổi tín chỉ carbon quốc tế chưa được thực hiện.

Bên cạnh đó, nguồn vốn cho để cho các doanh nghiệp vay cũng chưa hoàn thiện đầy đủ, ngoài ra còn rào cản về công nghệ. Hiện Việt Nam có trên 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặt công nghệ hiện rất hạn chế.

Theo khảo sát của Tập đoàn dệt may, hiện có 40% doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu trong khi Khảo sát của VCCI cũng cho thấy 65% các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thiếu nhu cầu về tài chính.

Việt An