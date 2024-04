Việt Nam chưa cấp phép cho thực phẩm chức năng khiến 5 người tử vong ở Nhật

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết chưa cấp giấy phép lưu hành cho sản phẩm men gạo đỏ của hãng dược Kobayashi khiến 5 người ở Nhật Bản tử vong.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết gần đây trên truyền thông thông tin về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi thu hồi một số sản phẩm khiến nhiều người ở Nhật Bản tử vong và nhập viện.

Qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hay giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm Beni-koji choleste-help; Naishi-help plus cholesterol; Natto-kinase sarasara-tsubu gold và Kobayashi Naishi Help 30 của Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản. Đây là các sản phẩm được hãng dược này thu hồi hồi cuối tháng 3, sau khi ghi nhận các trường hợp nhập viện do sử dụng chúng.

"Người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật", Cục An toàn thực phẩm cảnh báo.

Thực phẩm chức năng bổ sung beni-koji do hãng dược Kobayashi sản xuất. Ảnh: NHK

Hôm 1/4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết số người nhập viện sau khi dùng thực phẩm bổ sung của hãng dược Kobayashi đã tăng lên 157 vào cuối tháng 3, 5 người tử vong. Công ty này cho biết đã phát hiện axit puberulic, một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm mốc xanh, trong thành phần sản xuất beni-koji. Theo Bộ Y tế Nhật, đây là chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh, có thể gây độc tố cho người sử dụng.

Hiện giới chức Nhật Bản chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Lê Nga