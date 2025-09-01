Việt Nam - Campuchia hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cùng Campuchia nỗ lực hướng tới kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD thời gian tới.

Ngày 1/9, nhân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ông đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD thời gian tới, tức gấp đôi hiện tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 1/9. Ảnh: VGP

Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với 2023. Riêng 7 tháng đầu 2025, kim ngạch đạt hơn 7 tỷ USD. Thủ tướng cũng mong muốn đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục vận chuyển qua biên giới và tăng cường hợp tác du lịch.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí sớm hoàn thành tuyến cao tốc Phnom Penh – Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới Tân Nam – Meun Chey.

Gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhất trí tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế địa kinh tế và tiềm năng thị trường hai bên; đồng thời, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ thành lĩnh vực chủ chốt.

Tiếp Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Thủ tướng kêu gọi tăng thương mại gạo, hợp tác lĩnh vực biển và Halal. Thủ tướng Malaysia đề nghị đẩy mạnh hợp tác nghề cá, đồng ý sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, đề nghị nước này phối hợp các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) sớm xóa bỏ cơ chế phòng vệ ngưỡng đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy các cơ chế song phương với Việt Nam để tăng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng hai nước thống nhất thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, trong đó có xem xét miễn thị thực cho công dân hai nước, góp phần thúc đẩy du lịch, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác logistic.

Dỹ Tùng