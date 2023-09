Việt Nam cam kết đảm bảo an toàn hàng không

Việt Nam cam kết mạnh mẽ củng cố an ninh, an toàn hàng không, đặt công tác này trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, theo Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.