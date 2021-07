Việt Nam bình luận chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Lloyd Austin giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, quân đội hai nước, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/7 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

"Chuyến thăm tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và góp phần vào khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ", bà Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 22/7.

Bộ trưởng Austin phát biểu tại Washington hồi tháng 3. Ảnh: Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc hồi đầu tuần thông báo Bộ trưởng Austin sẽ bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á vào ngày 23/7, với các điểm dừng chân tại Singapore, Việt Nam và Philippines. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực của một quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.

"Chuyến đi cho thấy tầm quan trọng của Đông Nam Á với chính quyền Biden - Harris, cũng như vai trò không thể thiếu của ASEAN trong kiến trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, cũng như ý định duy trì luật lệ quốc tế thượng tôn pháp luật và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay.

Tại Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN - Mỹ hôm 14/7, ASEAN và Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên cũng trông đợi sớm có Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng.

Vũ Anh