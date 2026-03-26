Việt Nam thắng đậm trong trận ra mắt của Hoàng Hên

Hà NộiTuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long ghi bàn, còn Hoàng Hên và Xuân Son tịt ngòi khi Việt Nam thắng Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3.

Ghi bàn: Tuấn Hải 8', Xuân Mạnh 18', Hai Long 38'

Đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi thắng lên 12 trận khi đánh bại Bangladesh nhờ cả ba bàn thắng trong hiệp một. Trong đó, các pha lập công của Phạm Tuấn Hải và Phạm Xuân Mạnh tới từ tình huống cố định. Dù vậy, tâm điểm chú ý, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa thể ghi dấu bằng bàn thắng trong lần đầu khoác áo đội tuyển.

Phạm Xuân Mạnh (phải) mừng bàn thắng thứ hai cho đội tuyển cùng Hoàng Hên (số 9) và Duy Mạnh (số 2). Ảnh: Giang Huy

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị tiếp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup, nên HLV Kim Sang-sik tận dụng cơ hội để thử nghiệm đội hình. Sự xuất hiện của Hoàng Hên ngay từ đầu, cùng việc hơn nửa đội hình thuận chân trái, tạo nên một diện mạo mới mẻ cho đội tuyển. Trên khán đài Hàng Đẫy, khoảng 5.000 khán giả có mặt chứng kiến màn trình diễn giàu năng lượng của đội chủ nhà.

Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội. Ngay phút thứ tư, Trương Tiến Anh thoát xuống bên phải và tạt bóng thuận lợi, nhưng Hoàng Hên đệm hụt trong tư thế không bị kèm. Chỉ một phút sau, tiền vệ gốc Brazil lại có cơ hội đối mặt thủ môn sau tình huống bóng bật ra từ cú sút của Hoàng Đức, nhưng hậu vệ Bangladesh kịp thời can thiệp.

Việt Nam 3-0 Bangladesh Diễn biến chính trận đấu.

Dù vậy, sức ép liên tục của chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 8, từ quả phạt góc bên trái của Trương Tiến Anh, Tuấn Hải đệm cận thành, bóng chạm chân hậu vệ Zayyan Ahmed đổi hướng bay vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo Hà Nội FC trong màu áo đội tuyển, mở ra bữa tiệc bàn thắng.

Sau tình huống này, Bangladesh nỗ lực đáp trả và có cơ hội đáng chú ý ở phút 20, khi Foysal Ahmed Fahim sút xa buộc thủ môn Đặng Văn Lâm bay người cứu thua. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đội khách trong trận đấu.

Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận và tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 18, từ quả đá phạt của Quang Hải bên cánh phải, Xuân Mạnh băng xuống đánh đầu đập đất hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Bangladesh tỏ ra lúng túng trong việc chống bóng bổng, khi cả hai bàn thua đầu tiên đều xuất phát từ các tình huống cố định.

Tình huống Hai Long ấn định tỷ số 3-0 cho Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành

Hoàng Hên tiếp tục là điểm kết nối đáng chú ý trên hàng công. Phút 24, anh nhận đường chuyền của Tiến Anh, xử lý một nhịp rồi dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Đến phút 32, tiền vệ này chọc khe cho Hai Long, nhưng cú sút của đồng đội bị thủ môn đẩy ra.

Sự áp đảo của Việt Nam được chuyển hóa bằng bàn thắng thứ ba ở phút 38. Hai Long thoát xuống bên trái, thực hiện chuỗi động tác ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái không thuận, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Tiền vệ này sau đó ăn mừng bằng động tác "ngủ", trong khi khán giả trên sân liên tục hô vang "Việt Nam".

Ba bàn trong hiệp một đánh dấu lần đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển ghi được số bàn thắng như vậy trước giờ nghỉ. Lần gần nhất đội làm được điều này đã cách đây 10 năm, ở trận gặp Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018. Thành tích này cho thấy sự hiệu quả trong cách triển khai tấn công, đặc biệt từ các tình huống cố định và phản công nhanh.

Sang hiệp hai, HLV Kim thực hiện nhiều thay đổi nhằm thử nghiệm nhân sự. Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long được tung vào sân, trong đó Xuân Son chơi cao nhất trên hàng công, còn Hoàng Hên lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Hai cầu thủ này trao đổi gì đó trước hiệp hai, nhưng không phối hợp nhiều cùng nhau ở thời gian còn lại.

Cú đệm hụt của Xuân Son trong hiệp hai. Ảnh: Ngọc Thành

Dù giảm nhịp độ, Việt Nam vẫn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 50, Xuân Son thoát xuống đối mặt sau đường chuyền của Xuân Mạnh, nhưng xử lý lỗi nhịp và để hậu vệ đối phương phá bóng. Đến phút 77, anh tiếp tục có cơ hội khi Văn Khang tạt bóng thuận lợi, song pha đệm bóng lại không trúng do mặt sân gồ ghề.

Hoàng Hên cũng có cơ hội để ghi dấu ấn trong hiệp hai. Phút 88, từ pha phản công nhanh, anh nhận bóng bên phải, ngoặt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái từ cự ly hơn 25 m, nhưng bóng dội cột dọc bật ra. Đây là tình huống đáng tiếc nhất của tiền vệ này trong trận đấu, khi anh đã chơi năng nổ và đóng góp vào nhiều pha lên bóng của đội.

Ngoài ra, tiền đạo vào sân thay người Phạm Gia Hưng cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển khi cú đệm cận thành ở phút bù giờ dội xà ngang, từ quả tạt của Xuân Son. Trong khi đó, Bangladesh gần như không tạo thêm được tình huống nguy hiểm nào đáng kể trước khung thành Văn Lâm.

Dù không ghi bàn, Hoàng Hên vẫn để lại dấu ấn với khả năng kết nối lối chơi và di chuyển linh hoạt. Trong khi đó, Xuân Son cũng cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác ghi bàn, khi anh di chuyển không còn thanh thoát như thời trước chấn thương gãy chân.

Chiến thắng này là bước chạy đà thuận lợi cho thầy trò Kim trước cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3 trên sân Thiên Trường. Quan trọng hơn, trận đấu giúp đội tuyển kiểm nghiệm thêm phương án nhân sự và chiến thuật, như việc Hoàng Hên đá tiền đạo ảo trong hiệp một, và tiền vệ trung tâm ở hiệp hai.

Quang Dũng - Hiếu Lương - Hoàng An