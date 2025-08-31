Việt Nam bán thêm 1 triệu tín chỉ carbon cho World Bank

Việt Nam chuyển nhượng thêm 1 triệu tấn CO2 giảm thải được từ vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép chuyển nhượng 1 triệu tấn CO2 giảm tải từ rừng trồng vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Trữ lượng trên nằm trong 5,9 triệu tấn CO2 dôi dư sau khi Việt Nam chuyển giao kết quả giảm thải giai đoạn 1, thu về 51,5 triệu USD.

Theo thỏa thuận, khoảng 95% lượng chuyển nhượng này sẽ được đối tác chuyển giao lại cho Việt Nam để thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). NDC là cam kết giảm khí nhà kính của mỗi nước theo Thỏa thuận Khí hậu Paris, đệ trình lên Liên Hợp Quốc hai năm một lần.

Rừng thông tại Thanh Hóa, tháng 3/2024. Ảnh: Lê Hoàng

Đơn giá chuyển nhượng được thực hiện theo thỏa thuận chi trả 5 năm trước giữa hai đơn vị. Theo mức trung bình 5 USD mỗi tấn trong lần chi trả trước, Việt Nam có thể thu về 5 triệu USD cho lần chuyển nhượng 1 triệu tín chỉ carbon lần này.

Nguồn tiền này sẽ chi trả cho các chủ rừng, UBND cấp xã và tổ chức được giao trách nhiệm quản lý rừng tự nhiên tại 5 tỉnh thuộc dự án, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Ngoài ra, một phần tiền chi cho các nhóm khác có hoạt động liên quan đến phát triển và giảm mất rừng, suy thoái rừng, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề này.

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, với trữ lượng chuyển giao giai đoạn 1 ở mức 10,3 triệu tấn CO2. Kết quả giảm thải năm 2018-2019 của vùng Bắc Trung Bộ cao hơn mức trên, dư 5,9 triệu tấn sau chuyển nhượng. Phía IBRD đã đề xuất mua thêm 1 triệu tấn.

Năm ngoái, Bộ đề xuất Thủ tướng về phương án chuyển nhượng thêm 1 triệu tấn CO2 này để có thêm nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. 4,9 triệu tấn CO2 còn lại được giữ để thực hiện cam kết giảm thải của Việt Nam, bởi khó tìm đối tác chuyển nhượng và kết quả giảm thải sẽ giảm giá theo thời gian.

Thủy Trương