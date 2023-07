Việt Nam bác thông tin về 'yếu tố sắc tộc' trong vụ tấn công ở Đăk Lăk

Bộ Ngoại giao cho biết vụ tấn công ở Đăk Lăk là hành vi vi phạm pháp luật, những ý kiến về "yếu tố sắc tộc" trong sự việc là hoàn toàn sai trái.

Trong họp báo hôm nay, trả lời câu hỏi của đài Phượng Hoàng về một số ý kiến cho rằng nguyên nhân sự việc ở Đăk Lăk có "yếu tố sắc tộc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định "chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những ý kiến sai trái này".

"Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật", bà Hằng nói.

Trước đó, trong phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22-23/6 về thực hiện chiến lược chống khủng bố, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Đề cập tới sự việc xảy ra tại Đăk Lăk, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường. Ông khẳng định các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau sẽ bị xử lý tương xứng với mức độ vi phạm.

Trụ sở Công an xã Ea Tiêu, Đăk Lăk sau vụ tấn công ngày 11/6. Ảnh: Trần Hòa

Rạng sáng 11/6, hai nhóm người trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường tại Ea Tiêu và Ea Ktur, Đăk Lăk, khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ Công an xác định vụ tấn công là hành vi "rất manh động, man rợ, liều lĩnh, mất nhân tính".

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng An ninh Nội địa, Bộ Công an ngày 20/6 cho biết trong số các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 90 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Công an Đăk Lăk truy nã đặc biệt 6 bị can tham gia gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đã thu 23 khẩu súng, hai quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một bộ giảm thanh, hai ống ngắm, một bộ mô hình mìn huấn luyện, 30 dao, 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án.

