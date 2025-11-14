Việt - Mỹ tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng

Việt Nam - Mỹ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật về Hiệp định thương mại đối ứng cân bằng và công bằng vào đầu tuần này.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, làm việc với Phó đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer nhằm khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật, ngày 12/11.

Theo Bộ Công Thương, buổi làm việc tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế - thương mại song phương, kết quả đạt được tại Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng trước đó.

Hai bên thống nhất một số nội dung để các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật tiếp tục giải quyết. Đây được xem là bước đi tiếp theo quan trọng, đề ra định hướng cho các nhóm kỹ thuật tại vòng đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ.

Thứ trưởng Công Thương, Phó trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Phó đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer, ngày 12/11. Ảnh: Moit

Phó đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer ghi nhận những bước tiến tích cực trong chính sách thương mại, cải cách thể chế và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông khẳng định sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Tại buổi làm việc hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, tăng trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật nhằm sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới. Việc này kỳ vọng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Sau khi Mỹ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập đoàn đàm phán Chính phủ. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đàm phán. Từ đầu tháng 5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam đã làm việc về đàm phán thương mại song phương với các cơ quan liên quan của Mỹ.

Theo Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ngày 26/10, Việt Nam sẽ mở rộng ưu đãi thị trường cho phần lớn hàng hóa công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng có xuất xứ Việt Nam, và xem xét một số sản phẩm được áp dụng mức thuế 0%. Hai bên cam kết phối hợp xử lý rào cản phi thuế quan ảnh hưởng tới thương mại song phương trong các lĩnh vực liên quan.

