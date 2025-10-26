Việt - Mỹ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng

Việt Nam và Mỹ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, ngày 26/10.

Tuyên bố chung của hai nước về hiệp định thương mại được đưa ra nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo Bộ Công Thương, hai bên nhất trí hợp tác trên tinh thần xây dựng, cùng giải quyết các mối quan tâm liên quan đến rào cản phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ và phát triển bền vững. Hai cũng thống nhất tăng hợp tác, nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Thời gian tới, Việt - Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận, triển khai các công việc tiếp theo để hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. "Hiệp định hướng tới xây dựng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau", Bộ Công Thương cho biết.

Sau khi Mỹ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập đoàn đàm phán Chính phủ. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đàm phán. Từ đầu tháng 5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam đã làm việc về đàm phán thương mại song phương với các cơ quan liên quan của Mỹ.

Ngày 1/8, Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, đến hết tháng 9, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 126,4 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ 2024. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 112,8 tỷ USD (tăng 27,7%, chiếm tỷ trọng 32,3%). Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ 13,66 tỷ USD (tăng 23,6%, chiếm tỷ trọng 4,1%).

Phương Dung