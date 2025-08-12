Việt - Hàn tăng hợp tác phát triển năng lượng sạch, hạ tầng số

Doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam muốn tăng hợp tác, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực trọng tâm như năng lượng sạch, công nghệ cao, hạ tầng số.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề "Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới".

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu đến từ hai quốc gia cũng tham gia sự kiện. Diễn đàn là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tổng Bí thư cho rằng hai bên cần đặt nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa các doanh nghiệp, hai nền kinh tế. Ông mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh và Việt Nam nhiều tiềm năng. Chẳng hạn, năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ôtô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, khu đô thị xanh, thông minh...

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, sáng 12/8, tại Seoul. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác, Việt Nam chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều rộng sang chiều sâu, tức là có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam chuẩn bị điều kiện để thu hút đầu tư, tăng đối thoại để tháo gỡ cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan phải tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, phân cấp, quyền, giảm chi phí tuân thủ và đầu vào của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Tổng Bí thư mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại đây và hàng Việt dễ tiếp cận thị trường này.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi về những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, công nghệ cao, hạ tầng số, nhất là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, sáng 12/8, tại Seoul. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc - Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1992. Hai nước hiện là đối tác thương mại lớn của nhau, Việt - Hàn đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng vào 2030.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực. Ông cho rằng hai nước cần tiếp tục xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa, mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang lĩnh vực mới, hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập cao nhờ lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư hấp dẫn, mạng lưới thương mại hiện có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

"Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam", ông nói, khẳng định với kinh nghiệm đã tạo ra "kỳ tích sông Hàn", họ sẽ đồng hành cùng Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng".

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư và phu nhân ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân.

Phương Dung