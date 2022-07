Việt - Hàn nỗ lực đạt kim ngạch song phương 150 tỷ USD

Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương khi điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Duck-soo, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo chính phủ hai nước kể từ khi ông Han Duck-soo nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc hồi tháng 5.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các cơ chế hợp tác như Hiệp định thương mại tự do song phương Việt - Hàn, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD năm 2023 và 150 tỷ USD năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tại Hà Nội hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, mong muốn hai nước cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Han Duck-soo cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc nhập cảnh thuận lợi, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì ổn định sản xuất tại Việt Nam, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Hai bên nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, tiếp tục duy trì và phát triển cơ chế hợp tác ODA hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck-soo cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân mỗi nước tại nước kia, nhất là các cô dâu người Việt tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, an toàn và được đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp.

Hai lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về duy trì hòa bình ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đảm bảo các quyền lợi quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thanh Tâm