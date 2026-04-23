Viện Thẩm mỹ Xuân Hương tổ chức hội thảo tư vấn làm đẹp

Hội thảo "Chạm tới vẻ đẹp hoàn hảo - Perfect Beauty" do Viện Thẩm mỹ Xuân Hương phối hợp Neoasia tổ chức, cập nhật xu hướng làm đẹp, tri ân khách hàng, ngày 19/4.

Tại hội thảo, đơn vị giới thiệu giải pháp trẻ hóa mô mỡ công nghệ cao, hướng đến kết hợp sinh học và công nghệ trong thẩm mỹ. Dịp này, Chủ tịch Xuân Hương được vinh danh danh hiệu "Profhilo Star 2026" bởi Công Ty TNHH Neoasia Việt Nam, nhằm ghi nhận việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực làm đẹp.

Chương trình còn có phần talkshow với Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà - khách hàng trải nghiệm liệu trình trẻ hóa tại Xuân Hương. Bà chia sẻ quan điểm về xu hướng làm đẹp tự nhiên, ưu tiên yếu tố an toàn và phù hợp từng cá nhân. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ca sĩ Minh Ngọc cũng chia sẻ trải nghiệm làm đẹp mũi và mí mắt, cho biết kết quả giúp cô tự tin hơn trong hoạt động nghệ thuật.

Nghệ sĩ Thu Hà (áo đỏ) chia sẻ trải nghiệm làm đẹp tại Viện thẩm mỹ Xuân Hương. Ảnh: Danh Hoàng

Bên cạnh nội dung chuyên môn, sự kiện tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng như ưu đãi dịch vụ và quay số trúng thưởng. Nhiều phần quà được trao tặng nhằm tạo cơ hội để khách tham dự trải nghiệm các công nghệ làm đẹp mới.

Không gian tại hội thảo ngày 19/4. Ảnh: Danh Hoàng

Chương trình có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ và đại diện truyền thông. Các khách mời gồm ông Jeffrey Folland, Tổng giám đốc Neoasia tại Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà; ca sĩ Minh Ngọc; Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như; Á hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Trần Thị Thu Hiền; Á hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Kiều Anh, cùng ban lãnh đạo và khách hàng thân thiết của Xuân Hương.

Theo đại diện ban tổ chức, hội thảo là một bước trong chiến lược phát triển của Xuân Hương, tập trung ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ cạnh tranh, đơn vị định hướng đưa các giải pháp trẻ hóa sinh học hiện đại đến gần hơn với khách hàng trong nước.

Chủ tịch Xuân Hương (váy đen) chụp ảnh cùng đối tác và khách tham gia sự kiện. Ảnh: Danh Hoàng

Dịp này, đơn vị đồng thời giới thiệu không gian thiết kế mới tại cơ sở 19-21 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Không gian mới tại Viện Thẩm mỹ Xuân Hương được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế với gam trắng - vàng chủ đạo, mang lại cảm giác thư giãn cho khách hàng ngay khi bước vào. Từng chi tiết nội thất được chăm chút kỹ, kết hợp ánh sáng ấm áp và bố cục rộng rãi, vòm cao thông thoáng tạo nên trải nghiệm làm đẹp thoải mái, riêng tư.

Thái Anh