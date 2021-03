Viện 'thẩm mỹ quốc tế' không phép

TP HCMLực lượng chức năng kiểm tra đột xuất "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mộc Trà" ở đường 3/2, quận 11, ghi nhận nơi đây chưa có giấy phép hoạt động.

Sở Y tế TP HCM ngày 12/3 cho biết đại diện cơ sở chỉ xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chăm sóc da do UBND quận 11 cấp ngày 4/5/2019. Nơi đây chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều chứng cứ cho thấy cơ sở này đã triển khai phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Khu vực phía trước ở tầng bốn có một phòng với hai giường phẫu thuật, đèn phẫu thuật, thuốc kháng sinh, thuốc tê lidocaine, monitor theo dõi sinh hiệu, nồi hấp thanh trùng, máy hút đàm nhớt, bình oxy, nhiều dụng cụ, rác thải phẫu thuật, trang thiết bị y tế khác...

Khu vực phía sau là phòng với hai giường, nhiều máy móc phẫu thuật, ba đèn tiểu phẫu, thuốc, dụng cụ y tế. Tại phòng vệ sinh, đoàn kiểm tra phát hiện bình thủy tinh hút dịch bên trong chứa khoảng 15 ml máu đỏ tươi. Trên bồn rửa tay có dụng cụ phẫu thuật đã qua sử dụng. Phòng phẫu thuật còn lưu giữ nhiều hợp đồng phẫu thuật thẩm mỹ.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chăm sóc da Mộc Trà có các dụng cụ phẫu thuật đã qua sử dụng đặt trong bồn rửa tay, bên dưới là bình hút dịch chứa máu đỏ tươi. Ảnh do Sở Y tế TP HCM cung cấp.

Nơi này có nhiều biển hiệu treo tường như "Dr. Phan An Nhiên", "Phan Tan Phong MD",‘"Phan An Nhiên đã tham dự lớp tập huấn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ lần một năm 2009’". Lực lượng chức năng tạm giữ các giấy chứng nhận về đào tạo phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của ông Phan An Nhiên và Phan Tấn Phong.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận có quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên trang Facebook Phan An Nhiên. Sở Y tế đề nghị cơ sở này ngưng hoạt động khám, chữa bệnh phẫu thuật thẩm mỹ, tháo gỡ các nội dung quảng cáo khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Hai tuần qua, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Công an TP HCM kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép. Sở Y tế TP HCM khuyến khích người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ một cơ sở nào đó hành nghề y tế không đúng theo quy định, thông báo ngay qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" trên điện thoại di động, hoặc gọi điện thoại số đường dây nóng Sở Y tế 0967.771.010, số điện thoại bàn 02839309672 hoặc di động 0963926974 của Thanh tra Sở.

Người dân có thể tra cứu nhanh hai điều kiện tối thiểu bắt buộc cho một cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh là giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ tại "Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh" trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP HCM (medinet.gov.vn).

