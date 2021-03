Cơ sở phun, xăm 'lấn sân' mổ thẩm mỹ

TP HCMLực lượng chức năng kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu tổ chức phẫu thuật thẩm mỹ không phép, tại quận 1.

Thanh tra Sở Y tế kích hoạt quy trình phản ứng nhanh trong xử lý các vi phạm hành nghề khám, chữa bệnh ngay khi nhận thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM. Kiểm tra đột xuất cơ sở "View Plastic Surgery" tại đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, ngày 5/3, lực lượng chức năng ghi nhận đây là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phun, xăm (không cần giấy phép hoạt động) nhưng đã triển khai phẫu thuật thẩm mỹ không phép.

Trước khi đến, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở này trên trang Facebook "View Plastic Surgery" với các pano quảng cáo bằng tiếng Hàn.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu yếu tố nước ngoài có dấu hiệu triển khai phẫu thuật thẩm mỹ không phép tại quận 1. Ảnh do Sở Y tế TP HCM cung cấp.

Thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở treo biển hiệu "View Plastic Surgery" với những câu bằng tiếng Hàn, đang mở cửa hoạt động và có một khách hàng ngồi chờ. Đại diện cơ sở xuất trình giấy đăng ký kinh doanh do UBND quận 1 cấp ngày 7/12/2020 nhưng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra phát hiện bảng giá dịch vụ niêm yết và tờ khai thông tin trước phẫu thuật tại khu vực tiếp tân. Tầng một là "phòng hậu phẫu - hồi sức", bên trong có thùng rác chứa rác y tế đã qua sử dụng. Tầng hai là "phòng phun xăm thẩm mỹ".

Tầng ba là "phòng tiểu phẫu", trang bị đèn phẫu thuật, giường phẫu thuật, tủ thuốc cấp cứu..., có túi nilon đựng rác thải y tế đã qua sử dụng như kim tiêm, gạc y tế dính máu, găng tay, dây dịch truyền, chai dịch truyền... Tầng 4 cũng là "phòng tiểu phẫu" có trang bị giường, đèn tiểu phẫu, tủ thuốc cấp cứu...

"Phòng tiểu phẫu" có trang bị đèn phẫu thuật, giường phẫu thuật, tủ thuốc cấp cứu... ở tầng ba. Ảnh do Sở Y tế TP HCM cung cấp.

Lực lượng chức năng niêm phong và tạm giữ các tang vật như thuốc, trang thiết bị y tế... để làm căn cứ xử lý. Cơ sở phải ngưng thực hiện các dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sở Y tế TP HCM yêu cầu Phòng Y tế quận 1 tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở cung ứng các dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo quy định, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ xăm, phun, thêu có hai loại, gồm cần phải có giấy phép hoạt động và không cần giấy phép hoạt động.

Các cơ sở thẩm mỹ không cần giấy phép hoạt động là nơi thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Tuy nhiên, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do đơn vị đào tạo hợp pháp cấp. Cơ sở phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Các cơ sở thẩm mỹ cần phải có giấy phép hoạt động khi có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác; làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người.

Xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ, tùy phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Liên tiếp những ngày qua, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cùng các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều cơ sở hành nghề không phép như phòng khám đa khoa Thái Việt (số 165 Nguyễn Văn Cừ, quận 5), cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình ở số 783 Trần Hưng Đạo, quận 5, cơ sở phẫu thuật từng bỏ quên gạc y tế trong ngực bệnh nhân tại căn nhà phố ở Cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6.

Lê Phương