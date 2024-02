Viêm tụy cấp từ thói quen ăn uống ngày Tết

Bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ, ít chất xơ và thói quen dùng bia rượu ngày Tết là nguyên nhân gây bệnh viêm tụy gia tăng.

Người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 nhưng không điều trị thường xuyên. Cận Tết, chế độ ăn uống và sinh hoạt bị thay đổi, ông đau bụng thượng vị nhiều, buồn nôn, nôn khan nhiều. Khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp.

Bác sĩ Đào Việt Hưng, chuyên khoa Nội, cho biết bệnh nhân phải điều trị bằng phác đồ truyền tĩnh mạch insulline, kháng sinh, đặt sonde dạ dày dẫn lưu..., hiện sức khỏe đã ổn định.

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy bị viêm sưng đột ngột, xảy ra trong thời gian ngắn, Bệnh có thể diễn tiến đến suy cơ quan, nhiễm trùng huyết, hoại tử tụy... nếu không điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng và gây tử vong. Bệnh lý này do nhiều nguyên nhân gây nên, trong đó chủ yếu là do sỏi mật, bia rượu, tăng mỡ máu, thuốc hoặc do virus...

Khi mắc viêm tụy cấp, người bệnh thường có dấu hiệu đau bụng trên, hoặc lan ra sau lưng, sốt, mạch nhanh, buồn nôn, nôn, chướng bụng, chán ăn... Những biểu hiện này dễ gặp trong những bệnh lý khác (tiêu biểu như bệnh dạ dày) khiến người dân chủ quan, không thăm khám kịp thời, có thể để lại hậu quả khôn lường.

Bữa ăn ngày Tết thường nhiều đạm, dầu mỡ, ít chất xơ, nhiều bia rượu làm gia tăng bệnh viêm tụy. Ảnh: T.L

Bác sĩ Hưng lưu ý, trong dịp Tết Nguyên đán, gia đình nào cũng có bữa ăn thịnh soạn nhiều đạm, nhiều dầu mỡ, ít chất xơ và thói quen dùng bia, rượu để chúc tụng, đồng thời lười vận động càng làm cho bệnh viêm tụy gia tăng.

Để ngăn chặn viêm tụy, bác sĩ khuyên người dân nên thực hiện lối sống khoa học và thực hiện kiểm tra định kỳ. Cụ thể ăn uống lành mạnh, khoa học với chế độ ăn nhạt để tránh sỏi mật. Do đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp. Bổ sung chất xơ trong mỗi bữa ăn như rau cải xanh, nấm, khoai lang... Bỏ thuốc lá, hạn chế uống bia rượu. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Khám sức khỏe định kỳ, nhất là người bị mỡ máu, tiểu đường.

Lê Nga