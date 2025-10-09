Viêm họng, cảm sốt thoáng qua có thể khởi đầu bệnh thận ở người trẻ

Nhiều người trẻ bị suy thận do viêm cầu thận IgA - bệnh khởi phát âm thầm sau đợt viêm họng, cảm sốt song có thể phát hiện sớm nhờ xét nghiệm nước tiểu định kỳ giá 35.000 đồng.

PGS.TS.BS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), cho biết trước đây suy thận chủ yếu gặp ở người lớn tuổi do đái tháo đường và tăng huyết áp. Tuy nhiên nay ngày càng nhiều người từ 17 đến 45 tuổi mắc bệnh suy thận mạn, trong đó viêm cầu thận IgA là nguyên nhân hàng đầu.

Viêm cầu thận hình thành khi kháng thể IgA lắng đọng tại cầu thận, gây tổn thương chức năng lọc. Bệnh thường xuất hiện sau những đợt viêm họng, cảm cúm thoáng qua, đặc biệt ở người có yếu tố cơ địa hoặc di truyền nhạy cảm.

"Bệnh viêm cầu thận thường không có triệu chứng rõ ràng, nếu bỏ sót sẽ âm thầm diễn tiến thành suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu hoặc ghép thận", bác sĩ nói, thêm rằng khi phát hiện sớm bệnh có thể điều trị ổn định, thậm chí khỏi hoàn toàn.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Phùng Tiên

Thống kê tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy trong gần 1.000 ca sinh thiết thận với hơn 300 bệnh nhân trẻ tuổi, nguyên nhân hàng đầu là bệnh thận IgA với tỷ lệ khoảng 70%. Không phải ai bị viêm họng cũng dẫn đến viêm cầu thận. Tuy nhiên, theo bác sĩ Bách, ở nơi khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, bệnh lý đường hô hấp trên rất phổ biến, nguy cơ này sẽ cao hơn. Vì vậy, giữ vệ sinh mũi họng, điều trị dứt điểm viêm họng và tầm soát định kỳ là rất cần thiết.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để phát hiện sớm bệnh thận là xét nghiệm nước tiểu định kỳ mỗi năm một lần, chi phí chỉ khoảng 35.000 đồng. Kết quả có thể cho thấy một lượng nhỏ đạm hoặc hồng cầu trong nước tiểu - dấu hiệu sớm của viêm cầu thận mà đa số bệnh nhân không hề nhận ra.

"Tôi hay nói vui với bệnh nhân, một năm chỉ cần làm xét nghiệm nước tiểu một lần, giá rẻ hơn một ly trà sữa, nhưng có thể phát hiện sớm bệnh thận để điều trị kịp thời ở giai đoạn đầu", bác sĩ chia sẻ.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nhấn mạnh bệnh thận mạn là yếu tố nguy cơ hàng đầu trong nhóm các bệnh mạn tính không lây. Chương trình tầm soát miễn phí ở cộng đồng do bệnh viện thực hiện năm ngoái, khoảng 9,8% người trong độ tuổi lao động đang có bệnh thận tiềm ẩn nhưng không triệu chứng. Nếu không được tầm soát và điều trị sớm, bệnh âm thầm tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu hoặc ghép thận, gây nhiều hệ luỵ đến người bệnh và gia đình, xã hội.

Lê Phương