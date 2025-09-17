Viêm họng, cảm cúm uống thuốc 'liều mạnh' cả tuần vẫn không khỏi

Trước đây buổi tối uống thuốc, sáng hôm sau là bệnh đã khỏi khoảng 70%, bây giờ có khi kéo dài cả tuần vẫn không hết.

Tôi dễ bị viêm họng, sổ mũi kèm theo cảm sốt nhẹ. Cái khó chịu không phải chỉ ở cơn đau rát cổ hay hắt hơi liên tục, mà là cảm giác mệt mỏi, không thể tập trung làm việc được.

Mỗi lần bị như vậy, tôi ra hiệu thuốc mua ngay loại "liều mạnh" để uống cho mau hết bệnh. Lúc trước, tôi chỉ cần ăn tối, uống thuốc rồi lên giường ngủ một giấc là sáng hôm sau các triệu chứng đã bớt khoảng 70%. Thêm một ngày uống thuốc, kết hợp bổ sung vitamin C, súc miệng bằng nước muối là hầu như khỏi.

Nhưng nửa năm gần đây, những lúc bị viêm họng, tôi lại ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc giống như những lần trước thì có khi 5 ngày, cả tuần vẫn rề rà không khỏi.

Gần đây, tôi đọc một thông tin là bệnh vặt thì cứ để cơ thể tự hồi phục, (cơ chế tạo kháng thể của cơ thể). Tôi cũng nghe nói không phải lúc nào dùng thuốc cũng tốt, có khi chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, hạ sốt nhẹ là đủ. Vậy có phải thuốc "liều mạnh" là có nhiều kháng sinh, và tôi đã kháng thuốc rồi phải không? Có bạn nào đã gặp trường hợp giống tôi chưa, xin cho biết ý kiến ạ?

Phong Lê