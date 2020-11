Viêm gan - nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, ung thư gan

Viêm gan là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan, ung thư gan, bệnh dễ lây lan, cần điều trị sớm để tránh biến chứng.

Có nhiều loại virus viêm gan bao gồm virus viêm gan A (HAV), B (HBV), C (HCV), D (HDV), E (HEV), G (HGV)... trong đó virus viêm gan B và C thường gặp nhất.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 2019, trên toàn thế giới có khoảng 400 triệu người nhiễm viêm gan B và C. Tại Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người đang sống với bệnh viêm gan B và gần một triệu người đang sống với bệnh viêm gan C. Mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do viêm gan B, C.

Viêm gan là tình trạng tổn thương gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào viêm. Hiện nay có 5 loại viêm gan phổ biến là A, B, C, D và E. 5 loại này được quan tâm nhiều nhất vì có khả năng bùng phát, lây lan quy mô lớn và những biến chứng nguy hiểm mà chúng gây ra.

Viêm gan A (HAV)

Bệnh này có khả năng lây truyền cao. Virus này tìm thấy trong phân của người bệnh và có thể lây cho người khác thông qua việc ăn uống các loại thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Hiện nay, ở nước ta đã có vaccine để tiêm phòng virus viêm gan A. Viêm gan A thường diễn biến lành tính và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, HAV vẫn có thể tái phát và có thể diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng người bệnh.

Viêm gan B (HBV)

Viêm gan B có đường lây truyền khá đa dạng như lây qua truyền máu, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con. Hiện nay đã có vaccine an toàn và hiệu quả để ngừa HBV. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo rằng virus viêm gan B dễ lây hơn virus HIV gấp 50-100 lần. Mỗi người cần tiêm phòng vaccine HBV đầy đủ và nếu đang nhiễm bệnh nên áp dụng những phương pháp phòng ngừa để tránh lây lan cho người khác.

Virus viêm gan là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan. Ảnh: Shutterstock.