Viêm gan C có lây truyền qua đường tình dục?

Không phổ biến song virus viêm gan C vẫn có thể lây truyền qua đường tình dục, nhất là trường hợp bị trầy xước, chảy máu vùng kín.

Viêm gan C là bệnh gan truyền nhiễm do virus viêm gan C (HCV) gây ra. Bệnh này có thể lây truyền từ người sang người, thường qua tiếp xúc với máu nhiễm HCV. Trường hợp ít gặp, bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc với các chất dịch cơ thể khác như nước bọt hoặc tinh dịch. Nhiều người bị viêm gan C không biết mình mắc bệnh do không có triệu chứng, nguy cơ lây virus cho bạn tình.

Một nghiên cứu năm 2013 tại Mỹ ghi nhận cứ 190.000 người quan hệ tình dục khác giới thì có một trường hợp lây truyền HCV. Những người tham gia nghiên cứu có quan hệ tình dục một vợ một chồng.

Nguy cơ lây truyền HCV qua đường tình dục cao hơn ở người có nhiều bạn tình, bị trầy xước da hoặc chảy máu khi quan hệ, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng cách biện pháp bảo vệ, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) hoặc HIV.

Không có bằng chứng cho thấy HCV có thể lây truyền qua quan hệ tình dục bằng miệng (oral sex). Tuy nhiên, nguy cơ này vẫn có thể xảy ra nếu một trong hai người bị chảy máu. Các trường hợp chảy máu có nguy cơ nhiễm viêm gan C như đang hành kinh, chảy máu nướu răng, nhiễm trùng họng, có mụn rộp miệng, viêm loét miệng, mụn cóc sinh dục hoặc bất kỳ vết rách nào khác trên da ở những vùng liên quan. HCV có khả năng lây truyền qua đường hậu môn nhiều hơn miệng. Nguyên nhân là do mô trực tràng dễ bị rách hơn trong khi giao hợp.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, dùng chung kim tiêm là con đường lây truyền bệnh viêm gan C phổ biến nhất. Các cách thức khác ít phổ biến hơn bao gồm dùng chung các sản phẩm vệ sinh cá nhân với người bị viêm gan C như dao cạo, bàn chải đánh răng, kềm cắt móng tay.

Virus không thể lây truyền qua tiếp xúc thông thường như dùng chung cốc hoặc đồ dùng ăn uống với người bệnh. Ôm, nắm tay và hôn cũng không lây HCV. Bạn không thể mắc viêm gan C khi người bệnh hắt hơi hoặc ho. HCV không thể lây truyền cho trẻ sơ sinh khi bú mẹ, nhưng trẻ sinh ra từ cha mẹ bị viêm gan C có nhiều khả năng mắc virus hơn. Trẻ được sinh thường hay sinh mổ không ảnh hưởng đến nguy cơ lây truyền bệnh. Mắc bệnh HIV và viêm gan C cùng lúc rất phổ biến.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa HCV. Để hạn chế nguy cơ lây viêm gan C, mọi người cần thận trọng với mọi thủ thuật liên quan đến kim tiêm. Không nên dùng chung kim tiêm để xăm hình, xỏ khuyên hoặc châm cứu. Luôn khử trùng cẩn thận các thiết bị để đảm bảo an toàn.

Nếu quan hệ tình dục với người bị viêm gan C, hãy sử dụng bao cao su trong mọi hình thức, bao gồm cả bằng miệng. Sử dụng đúng tất cả các công cụ bảo vệ để tránh bị rách khi giao hợp. Không quan hệ tình dục khi một trong hai người có vết rách hoặc vết thương hở trên vùng kín. Quan hệ chung thủy một vợ một chồng và thông báo với bạn tình nếu mắc viêm gan C.

Người nghi ngờ đã tiếp xúc với HCV cần đi xét nghiệm máu kiểm tra kháng thể viêm gan C. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính, bác sĩ thường khuyến nghị làm thêm xét nghiệm để xem viêm gan C có đang hoạt động hay không.

Người có hoạt động tình dục nên thường xuyên sàng lọc STI, do một số loại virus và bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả viêm gan C, có thể không gây ra triệu chứng trong vài tuần sau khi tiếp xúc.

Anh Ngọc (Theo Healthline)