Viêm gan B có chữa khỏi không?

Viêm gan B chưa có thuốc chữa khỏi nhưng một loại thuốc điều trị có thể giúp giảm số lượng virus trong máu, nhờ đó phòng tránh lây lan hay nguy cơ biến chứng.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Virus lây truyền từ người sang người qua dịch cơ thể, bao gồm máu hoặc tinh dịch. Viêm gan B có thể cấp tính hoặc mạn tính.

Viêm gan B cấp tính có thể không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng phát triển thành viêm gan vàng da. Tình trạng này có thể chuyển thành viêm gan B mạn tính nếu virus không tự biến mất sau 6 tháng.

Viêm gan B mạn tính kéo dài ít nhất 6 tháng. Người mắc loại viêm gan này có thể mang virus viêm gan B suốt đời. Có trường hợp viêm gan B mạn tính khởi phát từ cấp tính.

Hầu hết người bị viêm gan B cấp tính đều hồi phục hoàn toàn. Một số có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Ngược lại, người bị viêm gan B mạn tính thường cần điều trị để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Viêm gan B mạn tính cũng làm tăng nguy cơ mắc xơ gan và một số loại ung thư gan.

Nguy cơ mắc viêm gan B mạn tính phụ thuộc vào thời điểm được chẩn đoán mắc virus. Trẻ em mắc viêm gan B, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, có nguy cơ tiến triển thành mạn tính cao hơn. Người lớn ít có khả năng mắc viêm gan B mạn tính hơn. Viêm gan B có thể tồn tại trong nhiều năm trước khi bắt đầu biểu hiện triệu chứng.

Viêm gan B thường lây lan qua quan hệ tình dục, dùng chung kim tiêm và vô tình bị kim đâm, tuy không có thuốc chữa khỏi nhưng bệnh có thể phòng ngừa bằng cách thực hiện một số biện pháp như:

Sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp bảo vệ khác khi quan hệ tình dục.

Thường xuyên xét nghiệm viêm gan B.

Không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính máu, chẳng hạn như dao cạo râu hoặc bàn chải đánh răng.

Không dùng chung kim tiêm hoặc ống tiêm.

Tiêm vaccine viêm gan B: Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm gan B. Vaccine thường được tiêm 3 mũi và ở nhiều quốc gia, trẻ sơ sinh được tiêm liều vaccine đầu tiên ngay khi sinh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị trẻ sơ sinh nên được tiêm liều vaccine đầu tiên ngay khi sinh và hoàn thành tất cả các liều khi được 6 đến 18 tháng tuổi.

Người lớn có nguy cơ cũng nên tiêm vaccine viêm gan B, bao gồm:

Đi du lịch hoặc sống ở khu vực có bệnh viêm gan B phổ biến.

Quan hệ tình dục với nhiều hơn một bạn tình hoặc với bạn tình bị viêm gan B.

Làm việc trong môi trường y tế hoặc nơi làm việc khác mà thường xuyên tiếp xúc với dịch cơ thể.

Sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch và dùng chung dụng cụ tiêm chích.

Mắc bệnh gan mạn tính, nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), nhiễm viêm gan C, tiểu đường hoặc bệnh thận đang chạy thận nhân tạo.

Nếu đã tiếp xúc với virus viêm gan B mà chưa tiêm vaccine, bạn cần đi khám ngay để làm xét nghiệm chẩn đoán viêm gan B. Dựa vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ có thể chỉ định tiêm liều vaccine đầu tiên và theo dõi để tiêm các liều còn lại sau đó.

Bác sĩ cũng có thể kê đơn một loại thuốc gọi là immunoglobulin viêm gan B. Thuốc này có tác dụng nhanh chóng chống lại virus để bảo vệ ngắn hạn. Cả hai lựa chọn này đều mang lại hiệu quả nhất khi được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc với virus.

