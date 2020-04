Việc thu thập dữ liệu vị trí đang được 'hợp pháp hóa'

Vị trí người dùng đang được nhiều quốc gia sử dụng để ngăn chặn Covid-19, dù trước đây việc này bị lên án vì quyền riêng tư.

Chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump, thời gian qua nhiều lần bày tỏ ý định dùng dữ liệu vị trí trên smartphone để chống lại sự bùng phát của nCoV. Một số công ty nhỏ đã hưởng ứng.

Thu thập dữ liệu vị trí dần được 'hợp pháp hóa' Cách X-Mode xác định những người tại một khu vực nào đó đã đi đâu dựa trên dữ liệu vị trí ẩn danh. X-Mode, công ty mới nổi tại Mỹ, đang tập trung vào một dự án quan trọng: Theo dõi vị trí từ điện thoại của những người đến thăm bãi biển ở Fort Lauderdale, Florida, vào đầu tháng 3 - hai tuần trước khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ.

Kết quả theo dõi dữ liệu được mô hình hóa bằng một bản đồ, cho thấy mọi người đã đi đâu sau khi đến bãi biển. Bản đồ này sau đó cũng được X-Mode chia sẻ trên Twitter.

Đại diện X-Mode cho biết đang cung cấp dịch vụ theo dõi vị trí cho các nhà sản xuất ứng dụng thời tiết hoặc tương tự. Dữ liệu được thu thập qua các ứng dụng tích hợp giải pháp của công ty, sau đó cung cấp cho doanh nghiệp, những nhà quảng cáo khác dưới dạng ẩn danh. Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân của người bị thu thập vị trí vẫn được bảo mật.

Bản đồ được tạo bởi X-Mode, công ty thuộc sở hữu của Tectonix - doanh nghiệp chuyên trực quan hóa dữ liệu, đang được chính phủ Mỹ để ý. Chính quyền Trump hiện cố gắng xem xét sử dụng dữ liệu vị trí từ điện thoại di động của người dân thu thập từ những công ty này nhằm theo dõi lộ trình di chuyển của họ, từ đó ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Sự thay đổi của chính phủ Mỹ kéo theo những thay đổi tiềm năng về ngành công nghiệp sở hữu dữ liệu trong tương lai. Nhiều năm qua, các doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon như Facebook, Google... chịu nhiều chỉ trích vì những bê bối rò rỉ dữ liệu hoặc thu thập dữ liệu người dùng.

Nhưng giờ đây, kể cả các công ty nhỏ như X-Mode, vốn ít được người dân Mỹ biết đến, cũng được chính quyền Trump mời gọi cung cấp dữ liệu vị trí và nhiều thông tin khác. Cuebiq, một công ty theo dõi vị trí khác, cũng cho biết họ nhận được lời nghị tương tự từ chính quyền.

Trên toàn cầu, chính phủ một số nước đang cân nhắc ưu tiên ngăn chặn sự lây lan Covid-19 hay là quyền riêng tư của công dân. Tháng trước, Israel đã triển khai công nghệ gián điệp để theo dõi những người nhiễm nCoV và những ai đã tiếp xúc với họ. Các nhà chức trách tại Moscow (Nga) đang sử dụng hệ thống 17.000 camera giám sát toàn thành phố, đi kèm công nghệ nhận diện khuôn mặt để phạt những ai vi phạm các quy tắc kiểm dịch và tự cách ly.

Tháng 3, Google và Facebook xác nhận đang tìm cách sử dụng các dữ liệu tổng hợp và ẩn danh của người dùng nhằm giúp đỡ chính phủ ngăn chặn Covid-19. Trong đó, dữ liệu vị trí được đánh giá là quan trọng nhất trong cuộc họp giữa Nhà Trắng và các công ty công nghệ thuộc Thung lũng Silicon.

Tuy vậy, việc sử dụng dữ liệu vị trí của chính quyền Mỹ và các công ty công nghệ đang khiến những người ủng hộ quyền riêng tư lo lắng.

David Carroll, Giáo sư tại The New School ở New York, một nhà vận động bảo mật, cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể được sử dụng như một "cái cớ" để phá hoại tự do và dân chủ của Mỹ. "Đại dịch đang được đưa ra để biện minh cho việc các công ty thu thập dữ liệu và giám sát người dân. Nhưng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, đặc biệt là dữ liệu về sức khỏe, đang không được nhìn nhận đúng mực", Carroll nói với CNN.

Cũng theo chuyên gia này, việc thu thập dữ liệu vị trí là điều có thể thực hiện nếu chúng được sử dụng để ngăn chặn đại dịch. Tuy nhiên, ông kêu gọi chính phủ và các công ty lấy thông tin nên có trách nhiệm. "Chúng tôi cần đảm bảo rằng khi cuộc sống trở lại bình thường, việc theo dõi cũng bị dỡ bỏ", Carroll nói. "Nếu không, việc giám sát sau đại dịch chắc chắn sẽ bị lạm dụng".

Việc theo dõi vị trí, giống những gì X-Mode đang làm, không nằm ngoài tiêu chuẩn chung của ngành công nghệ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc bình thường hóa thu thập dữ liệu này có thể khuyến khích những động thái tương tự trong tương lai và điều này không hề có lợi cho người dân. Thực tế, một cuộc điều tra của New York Times vào 2018 cho thấy, việc lưu trữ thông tin vị trí ẩn danh và các loại dữ liệu tương tự không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn.

Josh Anton, CEO của X-Mode, cho biết công ty tuân thủ luật về quyền riêng tư, đồng thời cho rằng dữ liệu nếu sử dụng đúng mục đích sẽ phát huy vai trò của nó. "Mọi người sẵn sàng đồng ý cho một cái gì đó, với điều kiện chúng đang cứu mạng họ", Anton nói.

Bảo Lâm