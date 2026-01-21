Video 'Victoria Beckham phớt lờ vợ chồng con trai' gây chú ý

Video cảnh Victoria Beckham được cho phớt lờ vợ chồng Brooklyn tại sự kiện gây chú ý với khán giả, một ngày sau khi anh đăng bài "kể tội" bố mẹ.

Victoria Beckham dự buổi ra mắt phim tài liệu "Beckham" với vợ chồng con trai lớn Brooklyn đứng giữa mẹ và vợ - diễn viên Nicola Peltz khi tạo dáng chụp ảnh tại buổi quảng bá phim "Beckham" ở London năm 2023. Video: Instagram/ Complexpop

Giữa bối cảnh Brooklyn gây chấn động truyền thông quốc tế vì công khai chỉ trích bố mẹ, video ghi lại cảnh nhà Beckham dự buổi ra mắt phim tài liệu ở London năm 2023 bất ngờ được chú ý trở lại. Hiện nội dung thu hút hàng triệu lượt xem trên Instagram và X do khán giả tin nó thể hiện mâu thuẫn giữa nhà thiết kế Victoria và vợ chồng con trai lớn Brooklyn - Nicola Peltz.

Dưới phần bình luận, phần lớn người xem cho biết cảm nhận bầu không khí căng thẳng trong video. Victoria được cho đã tránh Brooklyn khi anh cố gắng đến gần, quay lưng về hướng con trai và con dâu. Nhiều người nhận xét cô không thân thiện, thô lỗ với hai con nên tin những gì Brooklyn viết trên mạng xã hội gần đây. Trong đó, anh tiết lộ ông bà Vic-Beck từng "phá chuyện tình cảm của vợ chồng anh", "không tôn trọng Nicola".

Mặt khác, có người bênh Victoria, nói cô thường tỏ ra lúng túng khi được nhiều người chú ý, hay có biểu cảm lạnh lùng mỗi khi xuất hiện. Vì thế, fan tin cô không cố tình phớt lờ bất kỳ ai.

Một số tài khoản bày tỏ ủng hộ Brooklyn. Họ cho rằng anh muốn giữ hòa khí khi cố gắng tương tác với mẹ và vợ, trông khó xử vì đứng giữa hai người. Khán giả cũng nhận ra Nicola có vẻ không thoải mái, thiếu tự nhiên lúc tạo dáng. "Thật đau lòng khi chứng kiến quá nhiều xung đột trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngôn ngữ hình thể của họ nói lên tất cả", trích ý kiến của một khán giả trên Instagram.

Bên cạnh những bình luận nhắm vào ba người, một bộ phận nhận định không nên đánh giá mối quan hệ của nhà Beckham qua một video. Theo nhóm này, chẳng ai biết gia đình Brooklyn gặp chuyện gì vào lúc đó, kêu gọi mọi người ngừng suy đoán.

Ba người con còn lại của Vic-Beck gồm Romeo, Cruz và Harper cũng có mặt tại sự kiện. Romeo đi cùng bạn gái cũ - người mẫu Mia Regan.

Gia đình đến ủng hộ buổi ra mắt phim về cựu danh thủ David Beckham. Từ trái qua: Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria và vợ chồng Brooklyn. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Hiện mâu thuẫn của nhà Beckham là chủ đề gây sốt từ khi Brooklyn đăng bài trách bố mẹ trên Instagram ngày 19/1. Không lâu sau, những câu chuyện về gia đình anh xuất hiện dày đặc trên nhiều trang tin, trở thành đề tài bàn tán khắp mạng xã hội. Họ nói về các sự kiện được Brooklyn nhắc tới như đám cưới của anh năm 2022. Trong bài viết, anh cho rằng bị mẹ "cướp" điệu nhảy đầu tiên ở hôn lễ, hủy may váy cưới vào phút chót.

Đến nay, phía Vic-Beck chưa lên tiếng về bài viết của Brooklyn. Hôm 20/1, David Beckham xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ, lần đầu dự sự kiện sau khi bị con trai công kích. Tại đây, anh né tránh các câu hỏi liên quan sự việc.

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025 đến nay. Cuối năm ngoái, có thông tin cho biết Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ, cũng như yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Dù không gặp nhau, vợ chồng David Beckham thường xuyên nhắc con trai trong các bài đăng, bày tỏ tình cảm với anh nhưng bỏ qua con dâu. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường xuyên đăng hình, video hạnh phúc bên nhau.

Phương Thảo (theo People)