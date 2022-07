Video livestream nhạc dài hai năm trên YouTube bị dừng

Video âm nhạc của kênh Lofi Girl với hơn 668 triệu lượt xem trên YouTube bị dừng sau hai năm livestream liên tiếp do vi phạm bản quyền.

The Verge dẫn thông báo của YouTube cho biết kênh Lofi Girl - chủ sở hữu của chương trình livetream tên "lofi hip hop radio - beats to relax/study" đã vi phạm bản quyền trên nền tảng. Họ bị hãng thu âm FMC Music Sdn Bhd Malaysia khiếu nại.

Lofi Girl là kênh YouTube nổi tiếng thế giới. Họ bắt đầu livestream bản "lofi hip hop radio - beats to relax/study" từ ngày 23/2/2020 và chưa từng dừng lại suốt hai năm qua, hiện có độ dài hơn 20.000 giờ. Video này thu hút 668 triệu lượt xem và 7,7 triệu lượt yêu thích. Kênh Lofi Girl cũng có 10,7 triệu lượt đăng ký.

Hình ảnh trong video của Lofi Girl lấy cảm hứng từ Studio Ghibli về cô gái đeo tai nghe và học bài. Ảnh: TechCrunch

Theo TechCrunch, YouTube có rất nhiều luồng nhạc êm dịu kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng bản của "lofi hip hop radio" tạo nên sự khác biệt. Bản nhạc nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn nhiều người khi làm việc hoặc học bài. "Khi luồng livesatream đột ngột bị dừng, nhiều người đã tỏ ra lo lắng", TechCrunch cho biết.

Trên tài khoản Twitter chính thức, Lofi Girl thông báo: "Luồng phát sóng lofi radio bị gỡ xuống vì vi phạm bản quyền. Hi vọng YouTube sớm xử lý việc này". Hai ngày sau sự kiện ngừng phát, video của kênh vẫn chưa được khôi phục.

Phản hồi về bài đăng, tài khoản Twitter của TeamYouTube cho biết họ rất tiếc vì sự việc trên và đang phối hợp giải quyết các vấn đề về bản quyền.

Trong thông báo cập nhật ngày 12/7, tài khoản này nói họ rất sốc và thất vọng khi YouTube không có bất kỳ hình thức bảo vệ hoặc xem xét thủ công nào về khiếu nại sai sự thật từ FMC Music Sdn Bhd Malaysia. "Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đáng buồn là chúng tôi không có cách nào kháng cáo hoặc ngăn chặn việc bị hệ thống dừng phát video", tài khoản Lofi Girl viết.

Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ Lofi Girl đăng hashtag #BringBackLofiGirl (đưa Lofi Girl trở lại) trên các mạng xã hội để thu hút sự chú ý của YouTube. Một số thậm chí tấn công kênh FMC Music, trong khi số khác tạo ra những bản nhạc tương tự để phục vụ người dùng.

Lofi Girl khẳng định với TechCrunch rằng tất cả âm nhạc của kênh đều được phát hành thông qua hãng thu âm Lofi Records, vì vậy họ có quyền chia sẻ. Trong khi đó, The Verge cho rằng kênh này đang hoạt động trong vùng xám về quy định bản quyền của YouTube. Dù đã làm việc với nghệ sĩ để dùng bài hát trên luồng phát trực tiếp, Lofi Girl không nắm giữ bản quyền tất cả tác phẩm.

Đây không phải lần đầu video livestream của Lofi Girl bị dừng phát. Tháng 2/2020, Chilled Cow, kênh tiền thân của Lofi Girl, cũng bị dừng một video phát trực tiếp dài 13.000 giờ do vi phạm bản quyền. Sau đó, YouTube cho biết việc dừng video là do lỗi của nền tảng và luồng phát được khôi phục sau đó. Trước đó, vào năm 2017, kênh này cũng bị dừng phát trực tiếp ba tháng vì dùng hình ảnh từ phim hoạt hình Whisper of the Heart của studio Ghibli.

YouTube xác định các video vi phạm bản quyền thông qua hệ thống ContentID. Những đơn vị vi phạm sẽ bị đánh "gậy bản quyền" và chấm dứt việc phát video nếu bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm và bị yêu cầu gỡ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống của YouTube cũng hoạt động chính xác. Hồi tháng 3, YouTuber Lord Nazo tạo tài khoản gmail mạo danh công ty quản lý bản quyền của Bungie và gửi 96 đơn khiếu nại vi phạm bản quyền đến những streamer chơi Destiny - một game do Bungie phát hành. Đơn khiếu nại đã gây ra cuộc tranh cãi lớn giữa nhà phát hành game Destiny và người chơi. Sau khi điều tra, Bungie phát hiện ra hành vi giả mạo của Lord Nazo và kiện anh này số tiền bồi thường 7,65 triệu USD (gần 200 tỷ đồng).

Khương Nha