Video Elon Musk nói chuyện với con trai gây 'bão' mạng

Đoạn video ghi lại cảnh CEO Tesla nói chuyện với con trai X AE A-XII nhận hàng triệu lượt xem và bình luận trên Twitter.

"Giọng của ta có quen không? Biết ta là ai không?", Musk âu yếm với cậu con trai của mình. Đoạn video 15 giây được đăng trên Twitter bởi bà Maye Musk, mẹ của Elon Musk.

Elon Musk nói chuyện với con trai gây 'bão' mạng Khoảnh khắc Musk nói chuyện với con trai.

Trong video, con trai Musk ngước nhìn bố với ánh mắt ngạc nhiên. "Bố của con đang nói chuyện với con này", Musk tiếp tục nhẹ nhàng khi con trai nắm chặt ngón tay. "Xin chào, chào con trai. Xin chào baby X".

Video Musk "nựng" con trai được tải lên hôm 23/6, nhanh chóng đạt hơn 4,1 triệu lượt xem chỉ chưa đến hai ngày. Khoảnh khắc đáng yêu này cũng nhận hơn 176.800 lượt thích, 13.600 lượt retweet và 2.800 bình luận.

"Đây là video dễ thương nhất của năm", tài khoản Twitter có tên Viv bình luận. "Khoảnh khắc của hai bố con Musk làm tan chảy tôi", tài khoản tên Gento retweet kèm biểu tượng "trái tim".

Ảnh chế Musk nói chuyện với con trai được chia sẻ nhiều trên Twitter.

Nhiều người cũng biến khoảnh khắc của Musk với con trai thành ảnh chế. Thậm chí, đã có một trào lưu meme trên Twitter có tên "This is your dad speaking".

Bên cạnh sự đáng yêu, một trong những lý do video lan truyền mạnh mẽ là cách ông gọi tên con trai mình: "Baby X". Trước đó, việc đặt tên "X Æ A-12" sau đó đổi thành "X AE A-XII" gây nhiều tranh cãi về cách đọc, còn người trong cuộc chưa từng chính thức xác nhận.

X AE A-XII là con trai chung của Musk và nữ ca sĩ Claire "Grimes" Boucher, chào đời ngày 4/5. Grimes và Elon hẹn hò từ năm 2018 sau khi quen trên mạng xã hội.

Bảo Lâm (theo NDTV)