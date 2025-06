Victoria Beckham động viên chồng sau ca phẫu thuật

Victoria mong chồng cô - cựu danh thủ David Beckham - mau hồi phục sau khi phẫu thuật tay.

Ngày 27/6, nhà thiết kế đăng tải hình ảnh chồng cô nằm trên giường bệnh. David nở nụ cười, còn cánh tay phải của anh được băng bó. Victoria viết: "Sớm khỏe lại, bố nhé". Trong bức ảnh tiếp theo, Victoria đăng tải hình ảnh bàn tay của David đang cầm một chiếc vòng có dòng chữ bằng tiếng Anh với nội dung tương tự. Theo E! News, David có thể đã trở về nhà sau ca mổ.

David Beckham trên giường bệnh. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Dù Victoria không đề cập nguyên nhân David nhập viện, nguồn tin của Daily Mail nói anh trải qua ca phẫu thuật cổ tay để khắc phục chấn thương cách đây 22 năm. Tháng 5/2003, cựu đội trưởng tuyển Anh bị gãy cổ tay trong một trận giao hữu giữa Anh và Nam Phi tại Durban (Nam Phi). Kết quả chụp phim cho thấy có một chiếc vít gắn vào cổ tay và cần được tiêu hủy. Do không thể chịu nổi cơn đau hành hạ, anh buộc phải vào viện.

Sự việc xảy ra giữa lúc nhà Becks vướng tin bất hòa gần hai tháng qua. Cậu cả Brooklyn được cho có thái độ phớt lờ bố mẹ ruột, các em. Vợ chồng Brooklyn không gặp nhà Becks từ Giáng sinh 2024, cũng như không chúc mừng sinh nhật Victoria và dự tiệc mừng tuổi 50 của cựu danh thủ đầu tháng 5.

Theo nguồn tin từ E! News, gần đây, Brooklyn không liên lạc với cha mẹ. Anh cũng im lặng trước tình hình sức khỏe của David. Vào Ngày của Cha 15/6, vợ anh - Nicola Peltz - chỉ gửi lời chúc mừng đến cha ruột là tỷ phú Nelson Peltz, không nhắc đến David Beckham.

David Beckham thu hoạch cà rốt David Beckham thu hoạch cà rốt hôm 21/6. Video: Instagram Victoria Beckham

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, anh được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Giữa tháng 6, David Beckham được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ. Vinh dự này giúp anh có thêm chữ Sir vào trước tên - Sir David Beckham. Vợ anh, Victoria được gọi là Lady Beckham.

Vợ chồng danh thủ lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí. Hiện không có người con nào nối nghiệp bóng đá của David Beckham.

Quế Chi (theo E! News, Daily Mail)