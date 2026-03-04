Vị thế 'thiên đường an toàn' của Dubai lung lay vì xung đột Trung Đông

Dubai được biết đến như một thiên đường an toàn trong khu vực, dù Trung Đông biến động ra sao, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào ngày 28/2.

Trong nhiều thập kỷ, thông điệp quảng bá của Dubai gắn liền với những đường chân trời rực rỡ, mức lương miễn thuế, môi trường kinh doanh thuận lợi và một lời hứa ngầm: dù Trung Đông biến động ra sao, thành phố này vẫn khác biệt. Các cuộc xung đột làm chao đảo khu vực dường như sẽ dừng lại trước ranh giới Dubai.

Nhưng vào ngày 28/2, tất cả đã thay đổi.

Người dân đi xe điện trên một con phố với tòa nhà Burj Khalifa ở phía sau ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Vùng Vịnh đã đánh trúng những lĩnh vực then chốt của Dubai, từ sân bay, khách sạn tới cảng biển. Điều này cũng giáng đòn tâm lý vào thành phố mất 4 thập kỷ để xây dựng hình ảnh là một trong những nơi đáng tin cậy nhất thế giới để kinh doanh, du lịch giữa một khu vực đầy bất ổn.

Giới chức UAE nhanh chóng trấn an dư luận nhằm kiểm soát tác động tới niềm tin cũng như thiệt hại vật chất. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp, Khủng hoảng và Thảm họa Quốc gia UAE khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, với các nhà đầu tư, cư dân và du khách chứng kiến những biểu tượng của thành phố bị tên lửa tấn công trong lúc họ tích trữ nhu yếu phẩm, câu hỏi đặt ra là: liệu những lời trấn an đó có đủ?

"Thiệt hại vật chất có thể không lớn và phần lớn tổn thất hiện nay mang tính tâm lý. Nhưng vị thế thiên đường an toàn của Dubai đang bị đặt dấu hỏi ngày càng lớn. Chiến sự càng kéo dài, quá trình tìm kiếm địa điểm thay thế sẽ càng mạnh mẽ. Dubai cần cuộc chiến này kết thúc ngay", Jim Krane, chuyên gia tại Viện Baker thuộc Đại học Rice, nhận định.

Với nhiều du khách, những kỳ nghỉ trong mơ bất ngờ biến thành trải nghiệm căng thẳng như ác mộng.

Tại Dubai, Doha và nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác ở Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh, du khách những ngày qua phải trú ẩn tại khách sạn, trong bối cảnh nhà chức trách khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hành trình của họ đã rẽ sang hướng không ai ngờ tới: những tiếng nổ ngay bên cạnh, các cuộc sơ tán khẩn cấp. Từ trong phòng khách sạn, nhiều du khách tại Dubai và Doha nhìn thấy tên lửa và máy bay không người lái bay qua trên đầu. Khắp Trung Đông, chính quyền kêu gọi cư dân và du khách ở yên trong nhà, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và khu vực trống trải. Nhiều du khách rơi vào tình trạng "lơ lửng" do sân bay đóng cửa nên không biết bao giờ mới có thể trở về nhà.

Sim J Evans, nhà vô địch thể hình người Anh, ở Dubai từ hôm 1/3 và chờ tin tức về chuyến bay tới New York, Mỹ. Trong những ngày mắc kẹt, Evans đã "chứng kiến những điều chưa từng thấy, các tòa nhà hư hại mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn, những tiếng nổ lớn phía xa khiến kính cửa sổ rung lắc.

Dù căng thẳng gia tăng trong khu vực, các sự cố như thế này vốn hiếm xảy ra tại Dubai. Nhiều du khách sốc trước diễn biến quá đột ngột.

"Một phút trước tôi còn gửi cho mẹ video quần áo ở Dubai, phút sau tôi đã gửi những video đầy hoảng loạn để cố liên lạc với gia đình vì tòa nhà đối diện khách sạn tôi bị đánh bom", nhà sáng tạo nội dung du lịch người Australia Isabella-Rae Banda chia sẻ.

Ershad Kaleebullah, một du khách đang mắc kẹt tại Dubai, đăng ảnh chụp cùng bạn bè tại sân bay khi bị hủy chuyến. Ảnh: Ershad Kaleebullah/X

Denise Curran, đến từ Bắc Ireland, đang nghỉ dưỡng cùng gia đình tại tiểu vương quốc này. Cô cho biết hôm 1/3 cả nhà định ra ngoài ăn tối nhưng bị yêu cầu quay về khách sạn.

"Tôi đang cố mỉm cười và giả vờ mọi thứ ổn trước mặt các con nhưng thực sự tôi rất sợ. Mọi nơi đều đóng cửa và những tiếng động lớn vẫn liên tục vang lên. Không ai nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra", cô nói.

Một cặp vợ chồng người Italy đang ở Dubai chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình đi nghỉ ở Trung Đông với bạn bè và gặp sự cố. Họ cố gắng liên lạc với đại sứ quán nhưng không ai cung cấp thông tin gì.

Dù vậy, Dubai vẫn đang nỗ lực hành động để đảm bảo an toàn và trấn an du khách nhiều nhất có thể. Những người mắc kẹt tại UAE được thông báo rằng tiền khách sạn và bữa ăn sẽ được chi trả nếu chuyến bay của họ bị hủy. Qatar Airways và Hamad International Airport được cho là đã phát phiếu ăn cho hành khách đang chờ đợi.

Du khách Ershad Kaleebullah cho biết nhiều hành khách đã được bố trí phòng tại các khách sạn 5 sao ở Doha, "bao gồm đầy đủ bữa sáng, trưa và tối". Ông nói đã được giới chức Dubai đảm bảo chỗ ở và thức ăn miễn phí trong thời gian đóng cửa không phận.

"Đây là cơn ác mộng tột cùng của Dubai, bởi bản chất của thành phố phụ thuộc vào hình ảnh một ốc đảo an toàn giữa khu vực bất ổn", Cinzia Bianco, chuyên gia về Vùng Vịnh, nhận định. Dubai có thể có cách phục hồi, nhưng khó có thể quay lại như trước.

Hiện nền kinh tế Dubai gần như hoàn toàn dựa vào các lĩnh vực phi dầu mỏ, khi dầu chỉ còn chiếm dưới 2% GDP. Thay vào đó là thương mại, du lịch, bất động sản cao cấp và dịch vụ tài chính, vận hành theo khung pháp lý mô phỏng London và New York.

Sự đi lên của Dubai cũng phần nào đến từ tình hình bất ổn của các nước khác. Người Syria phải rời bỏ quê hương vì nội chiến và gần đây là người Nga tìm đến Dubai do chiến sự Ukraine - tất cả đã mang vốn và nhân lực đến tiểu vương quốc này.

Dân số UAE tăng vọt từ khoảng 1 triệu người năm 1980 lên 11 triệu người vào năm 2024. Năm ngoái, UAE dự kiến thu hút kỷ lục 9.800 triệu phú chuyển đến, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo Henley & Partners.

Anh Minh (Theo Reuters, Euro News)