Vì sao Zverev phẫn nộ với cơn chuột rút của Alcaraz?

Trận bán kết Australian Mở rộng 2026 giữa Alexander Zverev với Carlos Alcaraz bị đẩy lên cao trào căng thẳng cuối set 3, vì tay vợt Đức cáo buộc trọng tài cho đối thủ hưởng lợi khi điều trị cơn chuột rút.

Sau khi thắng hai set đầu với tỷ số 6-4 và 7-6 (7-5), Alcaraz bất ngờ có dấu hiệu bị đau ở game giao bóng khi tỷ số set 3 đang là 4-4. Trận đấu tạm dừng ngắn ngủi ở điểm số 15 đều khi tay vợt số 1 thế giới bước đi tập tễnh, lộ rõ vẻ đau đớn ở vùng đùi phải và bẹn.

Trọng tài chính Marijana Veljovic lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của Zverev. Tay vợt Đức phẫn nộ vì bà quyết định không bấm giờ đếm ngược cho lượt giao bóng của Alcaraz.

Alcaraz bị đau, phải chống tay vào hàng rào trong trận thắng Zverev ở bán kết đơn nam Australia Mở rộng 2026 ngày 30/1. Ảnh: AFP

"Tại sao bà không bắt đầu đếm ngược 15 giây?", Zverev to tiếng quát. "Tôi cần phải xem liệu cậu ấy có ổn không", bà Veljovic đáp lại. Zverev tiếp tục: "Cậu ta đang bị chuột rút đấy!", và nhận được câu trả lời cuối cùng từ trọng tài: "Nhưng tôi không thể biết chắc điều đó".

Bất chấp cơn đau, Alcaraz vẫn nỗ lực bảo vệ thành công game giao bóng bằng cách tung ra những cú bỏ nhỏ nhằm kết thúc điểm số nhanh nhất có thể. Ngay sau đó, tay vợt 22 tuổi yêu cầu tạm dừng y tế (Medical Timeout – MTO).

Alcaraz vừa được nhân viên vật lý trị liệu chăm sóc, vừa uống nước dưa chua (pickle juice), trong khi Zverev vẫn không ngừng phàn nàn với trọng tài chính và cả giám sát trận đấu về việc đối thủ được hưởng thêm thời gian hồi phục. "Làm sao các người có thể để cậu ta trị liệu chuột rút hả? Thật là vớ vẩn và nhảm nhí! Các người lúc nào cũng bảo vệ hai gã đó hết lần này đến lần khác!", tay vợt 28 tuổi công khai ngay trong trận.

"Hai gã" mà Zverev ám chỉ chính là Alcaraz và Jannik Sinner. Từ lâu, Zverev luôn cho rằng hai tay vợt này nhận được sự ưu ái đặc biệt từ ban tổ chức các giải đấu. Anh từng nhắc việc Sinner được hưởng lợi ở vòng 3 khi ban tổ chức áp dụng luật nắng nóng để đóng mái che ngay lúc tay vợt Italy đang đuối sức và gặp vấn đề thể lực.

Cựu tay vợt Mỹ Jim Courier, khi đang bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh Nine, cảm thông với Zverev, và cho rằng đó là một sai sót rõ ràng từ phía trọng tài. "Đây là một thảm họa. Họ đã xử lý hoàn toàn sai lầm. Đó là lý do vì sao Zverev đang phát điên lên như vậy", Courier nhận định.

Dù gây tranh cãi, Alcaraz vẫn được điều trị và dần hồi phục. Sau đó, Zverev thắng set 3 trong loạt tie-break, nhưng Alcaraz vẫn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng ở set 5 trong trận đấu dài thứ ba lịch sử Australia Mở rộng (5 giờ 27 phút), với tỷ số các set 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, qua đó lần đầu vào chung kết Grand Slam này.

Phát biểu sau trận khi được hỏi về vẻ không hài lòng trước việc Alcaraz yêu cầu MTO, Zverev tỏ ra tiết chế hơn. Nhưng tay vợt Đức vẫn giữ vững quan điểm rằng đối thủ không nên được hưởng quyền đó.

"Cậu ấy bị chuột rút, nhưng theo luật thì không được phép MTO chỉ với lý do đó, đúng không?", Zverev chưa hết nguôi ngoai. "Nhưng tôi có thể làm gì đây? Quyết định không nằm ở tôi. Tôi không thích quyết định đó, nhưng đâu thể can thiệp. Đại loại, tôi có phàn nàn rằng làm thế là vô lý... nhưng tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa".

"Nhưng chắc chắn là có ai đó đã quay lại, các bạn có thể kiểm chứng. Giờ tôi không muốn bàn sâu nữa, vì đây là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử tại Australia Mở rộng. Nó không đáng bị che mờ bởi những tranh cãi như vậy", Zverev kết luận.

Quy định của Grand Slam về điều trị chuột rút

Theo luật, các tay vợt không được phép nhận sự chăm sóc của bác sĩ vật lý trị liệu chỉ với lý do chuột rút, vốn được coi là sự suy giảm thể lực tự nhiên, chứ không phải chấn thương. Thay vào đó, mỗi tay vợt chỉ được phép điều trị chuột rút trong tối đa ba lần đổi sân, mỗi lần kéo dài 60 giây nghỉ ngơi.

Quy định nêu rõ: "VĐV chỉ có thể được điều trị chuột rút trong thời gian quy định khi đổi sân và/hoặc khi nghỉ giữa các set. VĐV không được nhận MTO cho tình trạng chuột rút. Trong trường hợp có sự nghi ngờ về việc VĐV đang gặp tình trạng y tế cấp tính hay tình trạng không cấp tính (gồm cả chuột rút), quyết định của chuyên gia vật lý trị liệu phối hợp với bác sĩ giải đấu sẽ là quyết định cuối cùng".

Nhân viên y tế xoa bóp cho Alcaraz khi tay vợt Tây Ban Nha bị đau trong trận thắng Zverez ở bán kết đơn nam Australia Mở rộng 2026 ngày 30/1. Ảnh: AP

Cũng theo quy định này, nếu chuyên gia vật lý trị liệu tin rằng VĐV bị sốc nhiệt, và chuột rút là một trong những biểu hiện của sốc nhiệt, thì tình trạng chuột rút đó có thể được điều trị như một phần của phác đồ điều trị sốc nhiệt.

Tuy nhiên, ngay cả khi một tay vợt có vẻ như bị chuột rút, họ vẫn có thể đã gặp phải một chấn thương cơ thực sự. Đây cũng là điều Alcaraz lo sợ và lập luận với trọng tài khi anh phải dừng lại và cho rằng bản thân đang gặp vấn đề về cơ bắp.

Cẩm nang hướng dẫn về các quy định của Grand Slam bổ sung: "Một VĐV dừng trận đấu với tuyên bố gặp tình trạng y tế cấp tính nhưng sau đó được chuyên gia vật lý trị liệu xác định là chỉ bị chuột rút, sẽ bị trọng tài chính yêu cầu tiếp tục thi đấu ngay lập tức".

Trong cuộc họp báo sau trận, Alcaraz tiếp tục khẳng định cơn đau khiến anh nghĩ bản thân đã dính chấn thương cơ. Tay vợt Tây Ban Nha nói điều này với nhân viên y tế, người sau đó xác định anh có thể nhận MTO.

Khi được hỏi về sự bực bội của Zverev, Alcaraz giải thích: "Ban đầu cơn đau tập trung ở một vùng cơ cụ thể, nên tôi hoàn toàn không nghĩ đó là chuột rút. Tôi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy đau ở vùng cơ khép bên phải khi thực hiện cú thuận tay. Đó là lý do tôi gọi nhân viên y tế. Chân trái khi đó vẫn ổn, hoặc ít nhất là ở mức chấp nhận được. Anh ấy chính là người quyết định thực hiện MTO".

Alcaraz có vẻ đã nhầm, vì cũng trong cuộc họp báo này, anh thừa nhận bản thân không hề gặp chấn thương. Nhưng cảm giác lúc trên sân không phải là giả. Thực tế, đúng như tay vợt gốc Murica kể, chuyên gia vật lý trị liệu điều trị cho Alcaraz ban đầu cũng không khẳng định anh chỉ bị chuột rút.

Alcaraz uống nước ép dưa chua trong lúc được điều trị chuột rút. Ảnh chụp màn hình

Lựa chọn đồ uống của Alcaraz trong lần nghỉ tiếp theo, cũng như việc anh được massage chân còn lại, càng củng cố giả thuyết rằng anh đã bị chuột rút. Nhà vô địch 6 Grand Slam đã uống nước ép dưa chua (pickle juice) - loại đồ uống giúp giảm chuột rút nhanh chóng.

Chuột rút là gì và vì sao các VĐV hay gặp phải?

Chuột rút là tình trạng co thắt đột ngột, không tự chủ của một hoặc nhiều cơ. Nó gây đau đớn, kéo dài từ vài giây đến vài phút và khiến cơ bắp bị đau nhức trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày sau đó.

Geoff Scott, cựu trưởng ban y tế và khoa học thể thao tại CLB bóng đá Tottenham Hotspur, giải thích rằng trong điều kiện thi đấu nắng nóng, VĐV mất nước và các chất điện giải qua mồ hôi. Sự thiếu hụt các chất như natri, clorua và kali là rất đáng kể, trong khi cơ bắp cần những chất này để hoạt động bình thường. Hệ quả là VĐV có thể bị chóng mặt, mệt mỏi và chuột rút nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, chuột rút khiến VĐV giảm khả năng chạy cường độ cao và ảnh hưởng đến kỹ năng kỹ thuật do mệt mỏi nhanh hơn. Trong trận đấu với Zverev, khả năng di chuyển của Alcaraz đã bị hạn chế rõ rệt và anh liên tục phải nhăn mặt vì đau đớn, để đối thủ gỡ hòa trước khi phải gồng mình thắng ngược 3-2.

Trước các giải đấu diễn ra ở những vùng khí hậu nóng, VĐV thường tập luyện trong các lều nhiệt hoặc phòng mô phỏng nhiệt độ cao. Và khi vào thi đấu, để phòng ngừa, VĐV thường điều chỉnh chiến thuật, giảm quãng đường di chuyển. Hôm qua, sau cơn chuột rút, Alcaraz áp dụng điều này: chỉ tìm cách phán đoán, bắt bài cú đánh của đối thủ, hạn chế tối đa bứt tốc và tìm cách kết thúc từ cuối sân.

Việc bù nước là yếu tố sống còn. Nước ép dưa chua thường được sử dụng vì nó tác động trực tiếp đến các dây thần kinh gây chuột rút thay vì chỉ tác động vào cơ, giúp giảm đau tức thì nhờ hàm lượng muối và kali dồi dào.

Hoàng Thông tổng hợp