Zverev tố các giải đấu đang ưu ái Sinner và Alcaraz

Trung QuốcAlexander Zverev phản đối việc đồng nhất hóa tốc độ các mặt sân và cho rằng đây là một âm mưu được các giải đấu dàn dựng để Carlos Alcaraz và Jannik Sinner gặp nhau thường xuyên ở chung kết.

Những ngày đầu tiên của giải Masters 1000 Thượng Hải, Trung Quốc mang đến nhiều phàn nàn từ các tay vợt về thời tiết nóng bức và độ ẩm cao, gây khó khăn lớn cho hiệu suất thi đấu. Độ ẩm dao động từ 60 đến 80%, kết hợp với nhiệt độ khoảng 30 độ C, tạo cảm giác nóng bức lên tới gần 40 độ C. Một số tay vợt như Arthur Cazaux (Pháp) hay Francisco Comesana (Argentina) đã gặp vấn đề sức khỏe trong các trận đấu của họ. Novak Djokovic cũng lên tiếng về vấn đề này sau trận ra quân, dù anh khẳng định đó là thử thách chung phải vượt qua.

Zverev hiện đứng thứ ba thế giới, nhưng kém khá xa so với bộ đôi xếp trên là Sinner và Alcaraz.

Độ ẩm cao cũng được cho là nguyên nhân khiến lối chơi của các tay vợt tại Thượng Hải năm nay chậm bất thường so với mọi năm. Tuy nhiên, tay vợt số ba thế giới Alexander Zverev lại đưa ra một lời giải thích khác. Tay vợt Đức chỉ trích tốc độ tương đồng giữa các mặt sân ở các giải đấu, đồng thời lên án những nhà tổ chức giải đấu khi tin rằng có một âm mưu nhằm ngăn cản anh và những ứng viên khác thách thức sự thống trị của Alcaraz và Sinner.

"Tôi ghét thực trạng các mặt sân đang quá giống nhau, tốc độ mặt sân ở mọi giải đấu đều tương đồng", Zverev nói sau khi vượt qua tay vợt Pháp Valentin Royer để giành vé vào vòng 1/8 giải Thượng Hải ngày 4/10. "Tôi biết ban tổ chức của các giải đấu đang cố tình đi theo hướng này vì họ rõ ràng muốn tạo điều kiện để Jannik và Carlos chơi tốt, từ đó lọt vào chung kết".

Theo quan điểm của "Sascha", Alcaraz và Sinner sẽ gặp bất lợi lớn hơn trên những mặt sân có tốc độ nhanh. Nói cách khác, việc đồng nhất tốc độ mặt sân mang lại lợi thế nhất định cho hai tay vợt số một và số hai thế giới, và họ không phải vất vả chứng minh khả năng thích nghi của mình trên những điều kiện thi đấu khác nhau.

Tay vợt 28 tuổi cũng nhắc lại một thực tế trong quần vợt nam: "Trước đây, bạn không thể chơi cùng một kiểu quần vợt trên sân cỏ, sân cứng hay sân đất nện. Bây giờ, bạn gần như có thể chơi cùng một cách trên mọi mặt sân. Tôi không ủng hộ điều này. Tôi nghĩ quần vợt cần những phong cách thi đấu khác biệt, cần sự đa dạng, và đó là điều chúng ta đang thiếu hiện nay".

Lập luận của Zverev có nhiều điểm tương đồng với phát biểu cách đây chưa lâu của Roger Federer, khi huyền thoại Thụy Sĩ cũng chỉ trích sự đồng nhất hóa tốc độ các mặt sân và bày tỏ mong muốn được chứng kiến Alcaraz cùng Sinner thi đấu trên những mặt sân có tốc độ cực nhanh.

"Tôi hiểu các giải đấu muốn an toàn khi làm chậm mặt sân", Federer nhận xét trong một sự kiện bên lề Laver Cup ở San Francisco, Mỹ cuối tháng 9. "Với tốc độ mặt sân đó, những tay vợt yếu hơn phải có những cú đánh rất xuất sắc để vượt qua Alcaraz và Sinner. Nhưng nếu mặt sân nhanh, họ có thể tung ra vài cú đánh đúng thời điểm và giành chiến thắng. Đó là lý do các giải đấu có xu hướng muốn Alcaraz và Sinner vào chung kết. Hiện nay, bạn có thể vô địch Roland-Garros, Wimbledon và Mỹ Mở rộng chỉ bằng một lối đánh duy nhất".

Trong quần vợt, khái niệm "tốc độ mặt sân" (court speed) dùng để chỉ tốc độ di chuyển và độ nảy của bóng sau khi chạm vào mặt sân. Mặt sân nhanh (fast court) khiến bóng giữ lại nhiều vận tốc, đi nhanh và nảy thấp; còn mặt sân chậm (slow court) khiến bóng chậm lại và thường nảy cao, tạo điều kiện cho các tay vợt chuyên phòng thủ hoặc đấu bóng bền.

Giải ATP Masters 1000 Thượng Hải đã giảm tốc độ mặt sân đáng kể trong năm nay. Năm 2024, giải này có chỉ số tốc độ sân (CPI) 42,4, còn hiện tại chỉ còn 32,8. Qua đó, các giải đấu ở Toronto (Canada) và Cincinnati (Mỹ) trở thành hai giải Masters 1000 duy nhất trên mặt sân cứng có CPI vượt mốc 40, ngưỡng được coi là mặt sân nhanh, với lần lượt 44,7 và 43,7.

Phát biểu của Zverev tạo ra nhiều phản ứng trái chiều, bởi anh được xem là đối thủ chính của Alcaraz và Sinner, nhưng bản thân lại trải qua một năm thi đấu đáng thất vọng. Thực tế, ngay ở Cincinnati – giải Masters 1000 có mặt sân nhanh thứ hai trong năm – cả Alcaraz và Sinner đều lọt vào chung kết.

Hoàng Thông tổng hợp