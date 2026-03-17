Vì sao xuất tinh nhưng không đạt cực khoái?

Dù quá trình xuất tinh vẫn diễn ra bình thường, nhiều nam giới lại đánh mất hoàn toàn cảm giác thăng hoa do ảnh hưởng từ bệnh lý nền, tác dụng phụ của thuốc hoặc áp lực tâm lý kéo dài.

Không ít người đến phòng khám nam khoa than phiền dương vật vẫn cương, vẫn quan hệ và xuất tinh nhưng cảm giác thăng hoa gần như biến mất. Quá trình ân ái diễn ra suôn sẻ nhưng giống như chỉ "làm cho xong nghĩa vụ", khiến họ hoang mang, lo lắng bản thân có đang yếu đi hoặc mắc bệnh nguy hiểm.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết trong y khoa hiện tượng này gọi là rối loạn cực khoái nam hoặc xuất tinh nhưng khoái cảm giảm. Hiểu đơn giản, phản xạ xuất tinh vẫn hoạt động nhưng não bộ và hệ thần kinh trung ương không còn "kích hoạt" cảm giác sung sướng như trước.

Theo bác sĩ, đáp ứng tình dục nam gồm các giai đoạn ham muốn, kích thích, cực khoái và hồi phục. Xuất tinh thường xảy ra cùng lúc với cực khoái nhưng thực chất là hai cơ chế khác nhau. Xuất tinh là phản xạ do hệ thần kinh tự chủ điều khiển, còn cực khoái là trải nghiệm khoái cảm tại não bộ liên quan đến các chất dẫn truyền như dopamine, serotonin và oxytocin. Một nghiên cứu tổng quan trên Journal of Sexual Medicine cho thấy khoảng 1-4% nam giới từng gặp rối loạn cực khoái.

Bác sĩ Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Nguyên nhân phổ biến là tổn thương thần kinh do đái tháo đường. Đường huyết kiểm soát kém lâu ngày có thể làm suy giảm dây thần kinh dẫn truyền cảm giác từ vùng sinh dục lên não, khiến tín hiệu khoái cảm bị gián đoạn. Khoảng 35-50% nam giới mắc đái tháo đường gặp rối loạn xuất tinh hoặc cực khoái.

Ngoài ra, tác dụng phụ của thuốc - đặc biệt nhóm chống trầm cảm SSRI - cũng có thể làm giảm khả năng đạt cực khoái. Một số thuốc chống loạn thần, hạ huyết áp, chống động kinh hoặc giảm đau opioid kéo dài cũng gây ảnh hưởng tương tự.

Yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò lớn. Áp lực công việc, mâu thuẫn vợ chồng, tự ti hình thể hay căng thẳng kéo dài khiến não bộ khó đạt trạng thái thư giãn để chạm tới cực khoái, dù phản xạ sinh lý vẫn diễn ra. Tình trạng này cũng có thể liên quan đến suy giảm testosterone, tăng prolactin, di chứng phẫu thuật vùng chậu - tuyến tiền liệt, lạm dụng rượu bia, chất kích thích hoặc xem nội dung khiêu dâm quá nhiều khiến não bộ "nhờn" kích thích.

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới nên đi khám nam khoa hoặc chuyên khoa tâm lý tình dục nếu tình trạng xuất tinh nhưng không đạt cực khoái kéo dài trên 3 tháng, đặc biệt khi kèm theo tê bì vùng sinh dục, rối loạn cương hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh lý. Qua thăm khám và xét nghiệm nội tiết, đường huyết, bác sĩ có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị phù hợp, giúp cải thiện tình trạng trên.

Lê Phương