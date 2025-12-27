Vì sao ung thư vòm họng gặp ở nam nhiều hơn nữ?

Ung thư vòm họng ở nam giới nhiều gấp đôi nữ do yếu tố sinh học và liên quan thói quen hút thuốc, uống rượu cùng môi trường sống.

Theo TS.BS.CK2 Lâm Đức Hoàng, Trưởng khoa Xạ trị Đầu Cổ, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, ung thư vòm họng là một trong những ung thư vùng đầu cổ phổ biến tại Đông Nam Á. Theo một thống kê trong hơn 68.000 ca ung thư vòm họng tại các nước trong khu vực này, nam giới chiếm khoảng 71%, cao gấp 2,3 lần so với nữ.

Lý giải sự chênh lệch này, chuyên gia cho rằng nguyên nhân là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là thói quen sinh hoạt, yếu tố sinh học và môi trường. Nam giới có tỷ lệ hút thuốc lá và uống rượu bia cao hơn nữ. Khói thuốc và cồn dễ làm tổn thương niêm mạc vùng vòm họng, tạo điều kiện cho tế bào ác tính phát triển. Khi rượu và thuốc lá kết hợp, nguy cơ ung thư tăng lên nhiều lần.

Virus Epstein Barr (EBV) - tác nhân liên quan chặt chẽ đến ung thư vòm họng - có xu hướng tồn tại kéo dài hơn hoặc gây đáp ứng miễn dịch kém hiệu quả ở nam giới, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, yếu tố nội tiết cũng đóng vai trò nhất định. Estrogen ở nữ giới được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào niêm mạc đường hô hấp trên, trong khi nam giới không có lợi thế này.

Ngoài ra, nam giới thường làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, bụi gỗ, bụi mỏ, hóa chất hoặc ô nhiễm không khí. Các tác nhân này kích thích niêm mạc hầu họng, gây đột biến tế bào khi tiếp xúc kéo dài. Một số thói quen ăn uống như sử dụng nhiều cá muối, thực phẩm lên men chứa nitrosamine - chất có khả năng gây ung thư - cũng làm tăng nguy cơ.

Đáng lưu ý, nam giới thường đi khám sức khỏe muộn, dễ bỏ qua các triệu chứng ban đầu, khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn tiến triển.

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Hoàng, các dấu hiệu sớm của ung thư vòm họng thường kín đáo, dễ nhầm với bệnh tai mũi họng thông thường, gồm nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy máu mũi hoặc dịch mũi lẫn máu, khạc đờm có máu, ù tai hoặc giảm thính lực không rõ nguyên nhân, đau đầu âm ỉ và nổi hạch cổ không đau, to dần.

"Ung thư vòm họng không phải bệnh của riêng ai, song nam giới đang tự đặt mình vào nhóm nguy cơ cao hơn", bác sĩ nhấn mạnh. Việc hạn chế rượu bia, thuốc lá, cải thiện môi trường sống và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là cách hiệu quả nhất để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Lê Phương