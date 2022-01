Vì sao tour Sơn Đoòng có giá tới gần 70 triệu đồng?

Quảng BìnhMỗi tour tại hang động lớn nhất thế giới chỉ đón 10 khách, song có 30 người phục vụ, ngoài ra còn có phí tham quan và dịch vụ môi trường.

Tour thám hiểm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm có thể được so sánh với một chuyến nghỉ dưỡng 10 ngày tại châu Âu khi tính tới chi phí 3.000 USD (69,8 triệu đồng)/người. Nhiều ý kiến cho rằng giá trị tour Sơn Đoòng quá đắt so với thực tế, chỉ dành cho người có tiền. Thực tế, chi phí này bao gồm những gì?

Sơn Đoòng qua những góc máy lần đầu xuất hiện Vẻ đẹp Sơn Đoòng. Video: Oxalis

Tour được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Hiện nay, Oxalis Adventure là công ty duy nhất được cấp phép tổ chức tour thám hiểm hang Sơn Đoòng. Năm 2013, công ty được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép xây dựng đề án xây dựng tour mạo hiểm khám phá hang động này.

Mỗi năm, lượng khách giới hạn được vào hang là 1.000 người. Chương trình kéo dài 4 ngày 3 đêm, đưa du khách khám phá những tuyệt tác sông ngầm, thạch nhũ kỳ vĩ hay cả những khu rừng, thời tiết và hệ động, thực vật riêng bên trong hang.

Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty, chia sẻ: "An toàn cho du khách và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong tour mạo hiểm và không được phép mặc cả bất cứ yêu cầu nào liên quan đến an toàn". Ông Howard Limbert, chuyên gia hang động Hoàng gia Anh, cùng phối hợp với công ty để xây dựng phương án đảm bảo toàn. Vì thế tất cả trang thiết bị đều được đặt mua từ châu Âu và do chính ông Howard phê duyệt.

Ngoài ra, mỗi tour chỉ có 10 khách, song cần 30 người phục vụ. Trong đó bao gồm 22 porter mang hàng lý, thực phẩm suốt hành trình; 5 trợ lý an toàn; một hướng dẫn viên quốc tế; một chuyên gia hang động Hoàng gia Anh; 2 đầu bếp và một kiểm lâm. Họ đảm bảo mang 600 kg trang thiết bị, vật dụng vào và ra khỏi hang, kể cả chất thải con người. Tất cả lực lượng porter địa phương, hướng dẫn viên được tập huấn thường xuyên về an toàn, cứu hộ. Trong trường hợp khẩn cấp sẽ có máy bay trực thăng cứu hộ.

Vũ Ngọc Quang hay chàng trai một bàn tay từng chinh phục Sơn Đoòng năm 2020 chia sẻ "hành trình dễ thở hơn những gì anh tưởng tượng". Thực chất vì có tới hàng chục người hỗ trợ du khách trong hành trình, ngoài ra cứ 1-2 khách thì có một thành viên đội an toàn theo sát.

Đội porter luôn là người đi trước, để hạ trại hay chuẩn bị sẵn trang thiết bị trên những cung đường họ đi qua. Họ chuẩn bị cho du khách những bữa cơm ngon, phòng tắm và phòng thay đồ di động. Đặc biệt Quang nhớ nhất khi đi thì mọi thứ trở lại như chưa từng có dấu vết con người, chất thải được thu gom, ủ trấu để làm phân bón.

"Mỗi porter cõng hành lý 30 kg, nhiều nơi trơn trượt, nguy hiểm, họ chỉ đi bằng giày, dép bình thường nhưng nhanh và an toàn. Điều này khiến tôi thán phục", Quang hồi tưởng.

Đường dẫn tới Bức tường Việt Nam trong hang Sơn Đoòng. Ảnh: Trần Tuấn Việt

Chi phí bảo vệ môi trường

Ngoài 10% thuế VAT, trong giá tour bao gồm 390 USD (8,8 triệu đồng) phí tham quan nộp tỉnh Quảng Bình, 210 USD (4,8 triệu đồng) phí dịch vụ môi trường rừng (7% doanh thu). Từ năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định giảm 50% phí tham quan còn 195 USD (4,4 triệu đồng). Qua đó, phí dịch vụ môi trường cũng được giảm tương ứng còn 175 USD (4 triệu đồng)/khách. Do đó giá tour được giảm để kích cầu, còn 58,2 triệu đồng.

Trong giá tour cũng bao gồm đầy đủ các chi phí đón tiễn sân bay, một đêm nghỉ khách sạn, ăn uống trước và sau tour. Ngoài ra còn bao gồm nhiều chi phí điều hành, hành chính khác.

Ông Nguyễn Châu Á chia sẻ, dù bất cứ hoạt động nào cũng có tác động ít nhiều đến di sản. Vì vậy vấn đề môi trường cũng là yếu tố tỉnh Quảng Bình và công ty rất quan tâm khi khác thác tour. Do đó, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ cho phép tháng 1-8 được tổ chức tuyến chinh phục Sơn Đoòng, 4 tháng còn lại tái cân bằng. Giới hạn khách mỗi năm là 1.000 người, dựa trên sức chứa của các điểm trại và thời gian của các tour không trùng lặp, tức không phục vụ 2 tour cùng lúc.

Lan Hương