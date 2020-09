Vì sao Torres bỏ Liverpool sang Chelsea?

Cựu tiền đạo Tây Ban Nha, Fernando Torres là dấu gạch nối trong lịch sử Liverpool và Chelsea - hai ông lớn sắp chạm trán tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Torres đá ba năm trước cho Liverpool (đỏ), trước khi gia nhập Chelsea vào tháng 1/2010. Ảnh: Ie.

Torres thuộc số ít cầu thủ từng khoác áo cả Liverpool lẫn Chelsea. Anh hiểu rõ nhiều câu chuyện đằng sau hậu trường của hai CLB, và mới đây chia sẻ nhiều điều thú vị trên tờ The Times (Anh) nhân dịp ra mắt phim tài liệu "Fernando Torres: The Last Symbol" mới đây.

Từng bị CĐV Liverpool ghét bỏ

Cuộc phiêu lưu của Torres ở bóng đá Anh Anh bắt đầu từ 2007, sau khi đã gắn bó với Atletico Madrid từ khi còn là một cậu nhóc và trải qua cảm giác xuống hạng. Một trong những nguyên nhân chính khiến anh chọn Liverpool là những người đồng hương: từ HLV Rafa Benitez cho tới những cầu thủ Xabi Alonso, Pepe Reina và Alvaro Arbeloa. Từng người một đều gọi điện thuyết phục Torres, tới khi anh xiêu lòng và cảm thấy Anfield là nơi anh có thể hòa nhập, phát triển.

Anh kể: "Tôi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử Liverpool, và hiểu ra mình không biết CLB này vĩ đại đến nhường nào. Tôi nhận thấy mối quan hệ thân thiết giữa CĐV, cầu thủ và đội bóng như một đại gia đình. Đó chính xác là thứ tôi đang tìm kiếm. Tôi chuẩn bị rời Atletico lần đầu tiên trong đời để tới sống tại một đất nước mới và không biết nói tiếng Anh. Do vậy, tôi cần cảm giác được chào đón như ở nhà, không chỉ với nhóm cầu thủ đồng hương mà từ cả CLB lẫn trên sân. Liverpool có đủ mọi giá trị ấy và là một lựa chọn hoàn hảo".

Torres trở thành một trong những tiền đạo hay nhất thế giới tại Anfield và được chào đón nồng nhiệt bởi người hâm mộ Liverpool. Nhưng đồng đội ăn ý với anh nhất tại đây không phải một cầu thủ Tây Ban Nha, mà là Steven Gerrard - người nhiều lần ghi dấu giày trong 81 bàn thắng sau này của Torres. Ban đầu, Torres còn rụt rè và không tin anh đã trở thành đồng đội của huyền thoại sống Liverpool. Theo thời gian, hai người trở thành cặp bài trùng, hợp cạ tới mức chỉ cần Gerrard có bóng, Torres đã biết phải chạy tới đâu.

Gerrard (phải) là đối tác ăn ý bậc nhất trong sự nghiệp của Torres. Ảnh: AFP

Bàn ra mắt Anfield của Torres được anh ghi vào lưới... Chelsea và tới từ một đường chuyền của Gerrard. Đó là khởi đầu cho rất nhiều bàn thắng khác của anh trong 142 trận cho Liverpool. "Steven đã hoàn thiện lối chơi của tôi. Anh ấy là tất cả những gì tôi cần ở một đồng đội. Tôi thậm chí còn chẳng cần đòi bóng, chỉ cần chạy vào khoảng trống vì Steven sẽ có phương án hoàn hảo. Được chơi với anh ấy là một niềm hạnh phúc. Ở Atletico, tôi dành rất nhiều thời gian để dặn các tiền vệ về điểm mình muốn nhận bóng, nhưng với Steven thì hoàn toàn không. Mọi thứ đến tự nhiên, như thể tôi đã chơi với anh ấy từ bé".

Với Torres, Gerrard còn hơn cả một người đồng đội. Đội trưởng Liverpool đặt niềm tin trở thành cầu thủ số một vào Torres, và khi trung phong này trở thành nhà vô địch World Cup 2010, Gerrard là một trong những người đầu tiên anh nhớ đến. "Tôi có được như ngày nay là nhờ anh ấy, nếu không có Steven ở Liverpool, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thể ghi nhiều bàn và đạt đến đẳng cấp cao nhường ấy", Torres nói. Bên cạnh đó, sơ đồ của Rafael Benitez cũng thích hợp để giúp Torres thăng hoa. HLV người Tây Ban Nha cần một tiền đạo nhanh, sắc bén, giỏi phòng ngự, chạy chỗ và hỗ trợ đội bóng. Torres là mảnh ghép hoàn hảo vì anh thấu hiểu giá trị Liverpool trông chờ ở một cầu thủ: "Làm việc chăm chỉ hết sức mình, đuổi theo từng pha bóng, chơi với tốc độ cao và mang tới niềm vui cho khán giả".

Torres không chỉ yêu mến con người mà cả những giá trị văn hóa của Liverpool. Với anh, sân Anfield đặc biệt bởi "từng ngóc ngách, hành lang, căn phòng đều có một câu chuyện riêng", với những huyền thoại về Bill Shankly hay Bob Paisley - hai HLV huyền thoại. Nhưng vì anh càng gắn bó, việc Torres dứt áo ra đi hồi tháng 1/2011 càng khiến người hâm mộ Liverpool đau đớn.

Rắc rối với Torres bắt đầu từ việc các ông chủ Tom Hicks và George Gillett rao bán CLB. Anh kể: "Tôi không thể hiểu nổi họ làm gì bởi những hành động của họ đều chống lại lợi ích của Liverpool và nhanh chóng hủy diệt toàn bộ dự án. HLV Benitez cùng những hảo thủ như Javier Mascherano và Xabi Alonso ra đi, trong khi người thay thế là những cầu thủ trẻ. Họ bắt đầu thay đổi toàn bộ đội ngũ nhân viên, chuyên gia y tế, bác sĩ. Họ nói rằng họ muốn xây dựng một đội hình chiến thắng trong 8 đến 10 năm nữa. Nhưng tôi thì sao? Tôi rời bỏ quê hương, đội bóng cũ vì tin rằng Liverpool là nơi tôi có thể đoạt những danh hiệu. Vậy mà giờ đây họ bảo phải mất tới 10 năm - thời gian mà tôi không thể chờ đợi. Tôi bị mắc kẹt trong thảm họa do các ông chủ gây ra và cần tìm một nơi nào đó có thể nâng cao danh hiệu".

Thay đổi trên thượng tầng với việc các ông chủ Mỹ Hick và Gilletts rao bán CLB khiến Torres dứt áo khỏi Liverpool. Ảnh: Reuters

Tháng 10/2010, CLB được sang tay John W. Henry và Tom Werner. Họ cố giữ Torres, song mọi chuyện bất thành sau một sự cố. Chỉ một tiếng sau khi Torres gặp gỡ tân Giám đốc Chiến lược Damien Comolli, mọi thứ đã được đưa lên mặt báo. HLV Kenny Dalglish cố thuyết phục anh ở lại, nhưng tiền đạo này đệ đơn xin được ra đi và trở thành mồi ngon của truyền thông.

"Họ cần tìm một vật tế thần và thay đổi câu chuyện để tất cả đổ lỗi cho tôi. Tôi không nghĩ mình đáng bị như vậy, và không muốn rời đội bóng theo cách đó. Mỗi lần trở lại Anfield cùng Chelsea, tôi đều bị cổ động viên la ó. Tôi luôn xem Liverpool như một gia đình thứ hai, nhưng lại bị chính họ ghét bỏ. Điều này thực đau lòng, nhưng nếu tôi là một người hâm mộ Liverpool và đọc những gì viết về cách mình ra đi trên báo, có lẽ tôi cũng sẽ giống họ. Nhưng theo thời gian, những cổ động viên Liverpool và tôi lại trở thành những người bạn".

"Lampard có phẩm chất của một HLV"

Lý do Torres chọn Chelsea thay vì Man City là vì năm 2010, đội bóng thành London đã là một thế lực, thay vì mới bắt đầu xây dựng đội hình. Torres lý giải: "Khi tôi thấy đội hình Chelsea với những ngôi sao như Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Ashley Cole hay Petr Cech..., tôi tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất của họ vẫn chưa tới. Tôi tin chắc rằng họ sẽ vô địch Champions League, vì một thế hệ hay đến nhường ấy không thể nào kết thúc mà không có một danh hiệu thật lớn".

Anh đã lường trước được bầu không khí ở Chelsea sẽ "lạnh hơn", so với Liverpool và Atletico, vì có nhiều ngôi sao cá tính. Nhưng Torres lúc ấy rất tự tin rằng anh sẽ hòa nhập được vì bản thân cũng là một ngôi sao. Song thực tế thì ngược lại. Torres chơi tệ trong trận ra mắt gặp chính Liverpool và kéo dài phong độ tệ hại đó cho tới cuối mùa giải. Việc chuyển đến trong tháng Một và ít thời gian hòa nhập là một trong những lý do, nhưng với Torres, tâm lý cũng là một yếu tố quan trọng.

Anh kể: "Tôi luôn cần cảm giác như một gia đình, được là một phần của phòng thay đồ, dành thời gian ngoài giờ cùng các đồng đội. Nhưng tôi không có được điều đó tại Chelsa. Sáu tháng đầu tiên tại Chelsea rất tệ và tôi đã tự thu mình lại như một cách bảo vệ, chẳng nói chuyện với bất kỳ ai. Lần đầu tiên kể từ đầu sự nghiệp, tôi không thể ghi bàn và đánh mất đi sự sắc bén thường lệ. Mọi chuyện còn tệ hơn với chấn thương đầu gối. Nhưng tôi chẳng muốn đổ lỗi cho ai. Việc không chơi được ổn định là lỗi của tôi".

Chấn thương cùng cú sốc văn hóa khi sang môi trường mới khiến Torres dần chìm nghỉm ở Chelsea. Ảnh: Reuters

"Tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc cùng Chelsea, nhưng phong độ tôi không ổn định. Tại một đội bóng lớn, bạn không thể giữ chỗ trong đội hình xuất phát nếu chơi thất thường. Tôi luôn tin rằng mình có thể trở lại đỉnh cao, nhưng không phải tại Chelsea. Các bạn có thể thấy sau này, khi tôi trở lại Atletico, tôi lại chơi bóng ở đẳng cấp cao, vì đó là vấn đề về sự tự tin, về tâm lý", Torres nói thêm.

HLV Chelsea đối đầu Liverpool cuối tuần này là đồng đội cũ của Torres - Frank Lampard. Với Torres, đó là một trong những cầu thủ thông minh nhất anh từng gặp. Cựu tiền đạo Tây Ban Nha kể: "Tôi luôn biết chắc rằng anh ấy sẽ trở thành một HLV. Frank không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp mà còn cực kỳ chuyên nghiệp, luôn làm việc chăm chỉ và chăm sóc bản thân rất tốt. Anh ấy biết tất cả, từ việc tập luyện, thể trạng, chiến thuật cho tới kỹ thuật. Frank có tố chất lãnh đạo, và bạn có thể thấy anh ấy đã làm tốt đến nhường nào trong mùa giải đầu tiên. Chelsea bán Eden Hazard, không được mua cầu thủ mới, phải sử dụng những cầu thủ trẻ, những vẫn đoạt vé dự Champions League. Đó là một mùa giải khó khăn nhưng thật tuyệt vời, và giờ đây họ đang xây dựng một đội hình rất tốt. Trong hai đến ba năm tới, Chelsea sẽ trở lại là một ứng cử viên vô địch".

Torres cũng đánh giá cao một HLV khác tại Ngoại hạng Anh, là Jose Mourinho. HLV của Tottenham là một nhà cầm quân "xuất sắc nếu sở hữu những cầu thủ giàu tham vọng". Và Torres tin rằng ông sẽ thành công vượt kỳ vọng nếu có thêm thời gian cùng Tottenham.

Khi nhìn lại sự nghiệp, Torres muốn tự mình kể lại mọi chuyện. Đó là lý do cựu danh thủ 36 tuổi này thực hiện bộ phim tài liệu sẽ ra mắt hôm nay 18/9: "Đây là một cơ hội để tôi kể lại mọi thứ mình đã trải qua, từ khi ra mắt năm 17 tuổi cùng Atletico cho tới ngày kết thúc sự nghiệp tại Nhật Bản năm ngoái. Tôi có thể kể lại từ góc nhìn của mình chứ không phải những gì truyền thông muốn kể. Tôi hy vọng rằng các khán giả nhí khi xem sẽ nhận ra được sự hy sinh bạn phải trải qua khi chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, cũng như khó khăn của việc chấp nhận rằng đã đến lúc dừng lại".

Thịnh Joey (theo The Times)